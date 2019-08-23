Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти громадян РФ, кораблів та компанії Maritime Assistance LLC, причетних до постачання авіапалива російським військовим у Сирії.

Про це повідомляє міністерство фінансів США, передає Укрінформ.

"Сьогодні Управління фінансів та іноземних активів Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти однієї юридичної особи, трьох фізичних осіб та п'ятьох суден, що беруть участь у схемі ухиляння від санкцій, з метою полегшення доставки авіаційного палива російським військам, які діють у Сирії", - йдеться у повідомленні.

Санкції запровадили проти трьох фізичних осіб, п'яти кораблів та компанії Maritime Assistance LLC, що є підставною компанією підприємства "Совфрахт" та спочатку призначалася для роботи в Україні. США звинувачують "Совфрахт" у тому, що компанія організувала змову з метою ухиляння від санкцій для здійснення платежів та сприяння здійсненню постачання авіапалива російським військовим, що воюють у Сирії, підтримуючи президента Башара Асада.