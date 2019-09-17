Засідання «суду» в окупованому Криму відносно «справи Хізб ут-Тахрір» (друга сімферопольська група) щодо Ескендера Сулейманова відклали у зв'язку з тим, що «прокурор» не зміг назвати привід для порушення кримінальної справи.

Про це у Facebook повідомляє «Крымская солидарность», передає Укрінформ.

«Суддя запитує у прокурора про те, що стало приводом для порушення кримінальної справи. Він відповідає загальними фразами, посилаючись на слідчого ФСБ. Суддя зробив зауваження, щоб прокурор наводив факти. Сторона звинувачення намагалася довести некомпетентність адвоката, але захист спростував, привівши свої доводи. Суддя зробив зауваження прокурору, що він вже вдруге не готовий до судового процесу, і якщо він і завтра не підготується, вирішуватиметься питання по-іншому», - йдеться у повідомленні «Крымской солидарности».

За даними організації, 26 вересня Київський «райсуд» м.Сімферополя щодо «сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір» мав розглянути скаргу на порушення кримінальної справи щодо Ескендера Сулейманова. Засідання перенесено на 27 вересня 15.30.

Як повідомлялося, 27 березня 2019 року у Криму відбулися масові обшуки у будинках кримськотатарських активістів, в тому числі учасників громадського об'єднання "Крымская солидарность". Всього було затримано 25 осіб, серед яких і Ескендер Сулейманов.