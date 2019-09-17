На полігоні Опук в окупованому Криму російські військові відпрацьовували бомбові і ракетні удари по наземних цілях силами авіації ВПС і ППО РФ.

Про це повідомляє Міноборони РФ, передає Укрінформ.

"У рамках планового виконання польотних завдань екіпажі бомбардувальників СУ-24 і штурмовиків СУ-25СМ завдали бомбових і ракетних ударів по мішеневих позиціях", - йдеться у повідомленні.

У незаконних навчально-тренувальних польотах взяли участь близько 10 екіпажів, які виконали прицільне бомбометання, пуски некерованих ракет і стрільбу з авіаційних гармат по мішенях, що імітують командні пункти, військову техніку і вогневі точки умовного противника.

Напередодні, в середу, Чорноморський флот РФ також провів на українському півострові навчання з пошуку і надання допомоги "аварійному" підводному човну.

У навчанні, яке проводилося в одному з полігонів бойової підготовки флоту в акваторії Чорного моря, були задіяні 12 кораблів і суден, у тому числі підводний човен "Колпіно", малий протичовновий корабель "Муромець", морський тральщик "Турбініст", рятувальні судна, а також літак Бе-12 і вертоліт Ка-27ПС.