Російські окупанти не мають права перейменувати Крим - представник Президента

08:01 27.09.2019   Крым

Будь-яка спроба окупаційних властей змінити назву “Крим” на “Тавриду” буде неправомірною.

Про це в інтерв’ю Укрінформу зазначив Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

“Ми чули багато від окупаційної влади, наприклад те, що Північно-Кримський канал за міжнародним правом, повинен мати статус міжнародного. Це абсолютна нісенітниця, адже це інфраструктурна одиниця України, так само як, наприклад, траса Київ-Одеса. Тепер ми бачимо, що вони переходять до нового етапу інформаційних заходів, що, мовляв, Крим треба перейменувати, тому що є інша частина – там колись були давньогрецькі міста-поліси. Безумовно, ми з повагою ставимося до грецької частини історії Криму. Але будь-яка спроба зміни назви Криму є абсолютно неправомірною дією окупаційної влади”, - зазначив Кориневич.

Він наголосив, що Крим визнається міжнародним правом автономною республікою у складі України.

“Усі ці пропозиції Росії не мають нічого спільного з реальністю. Це стосується напряму й офіційної назви півострова”,- констатував Кориневич.

Як відомо, постпред Криму при президентові Росії Георгій Мурадов нещодавно заявив, що влада півострова позитивно оцінила ідею затвердити другу офіційну назву регіону – Таврида. Він підкреслив, що з таким проханням до окупаційної влади півострова звернулася грецька діаспора півострова.

Як відомо, Таврійська губернія існувала в царській Росії з 1802 по 1921 роки. До її складу входив кримський півострів, а також частина районів степової частини України.



Ще на цю тему:

08:15 27.09.2019
Російські ракети з Криму дістають цілі на території країн НАТО та ЄС — представник Президента
13:30 26.09.2019
В оккупированном Крыму появился мобильный комплекс оповещения
12:00 26.09.2019
Оккупанты заявили о 3 млн автотуристов, проехавших по Керченскому мосту
20:01 25.09.2019
Засуджених у справі «українських диверсантів» етапували з Криму в Москву – адвокат
15:01 25.09.2019
Сенцов розпочав перший закордонний візит після звільнення
14:01 25.09.2019
Капітану заарештованого танкера Mriya оголосили підозру
13:01 25.09.2019
Сенцов приїхав у Німеччину, зустрінеться з депутатами Бундестагу
11:21 25.09.2019
Звільнений з полону моряк Оприско розповів, як відмовився від зустрічі з Медведчуком
09:20 25.09.2019
Тільки деокупація відновить громадянську і релігійну свободу в Криму - Денісова
09:01 25.09.2019
Девять цитат з інтерв'ю Олега Сенцова
08:40 25.09.2019
Зеленський сподівається залучити НАТО до підтримання безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів
08:10 25.09.2019
Чубаров: Місія ОБСЄ має працювати в окупованому Криму
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Всі новини країни
Армения Армения
16:15 26.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении развернули полевые пунктов МТО и уничтожили группу диверсантов
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
14:45 24.09.2019
В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
09:45 24.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
09:30 19.09.2019
У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
Всі новини країни
Греция Греция
19:10 26.09.2019
Суда обеспечения Северного флота РФ совершили деловой заход в греческий порт
15:45 26.09.2019
Спасенных датским танкером мигрантов доставили в Грецию
12:41 25.09.2019
Греция профинансирует банки на сумму 9 млрд евро для помощи в продаже невозвратных кредитов
08:30 25.09.2019
Греція готується закрити сухопутні кордони через наплив мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:30 26.09.2019
ЕБРР готов подключиться к проекту Анаклийского порта
16:00 24.09.2019
Рада Європи перевірить виконання Росією рішення ЄСПЛ щодо Грузії
11:00 24.09.2019
Совет НАТО посетит Грузию в начале октября
17:41 23.09.2019
Путин одобрил траты на модернизацию армии Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:00 26.09.2019
Частные компании в Молдове больше не будут охранять госучреждения
13:41 25.09.2019
Майя Санду объяснила, почему Игорь Додон представит Молдову в Нью-Йорке
13:30 24.09.2019
Виступ представника невизнаного Придністров'я в ООН обурив Кишинів
11:30 24.09.2019
В Молдове арестован уставный капитал авиакомпании Air Moldova
Всі новини країни
Россия Россия
08:20 27.09.2019
США розширили санкції проти Росії
21:30 26.09.2019
Ротенберг продаст «Газпрому» его же подрядчика за рекордную сумму
20:30 26.09.2019
"Росморпорт" и завод "Пелла" подписали контракт на строительство ледокола
19:40 26.09.2019
Россиян начнут кормить искусственным мясом
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:41 25.09.2019
Головним прокурором ЄС стала Лаура Ковеші
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
15:41 23.09.2019
Румунія купила у Нідерландів 48 вживаних потягів, але півтора року не може їх забрати
12:00 20.09.2019
У Румунії розпочалась активна фаза міжнародних навчань
Всі новини країни
Турция Турция
18:15 26.09.2019
Потужний землетрус біля Стамбула викликав паніку серед населення
09:40 25.09.2019
Ердоган в ООН розповів, як бачить подолання гуманітарної кризи в Сирії
15:15 24.09.2019
В Мраморном море близ Стамбула произошло землетрясение / Карта
10:50 23.09.2019
Американський сенатор сподівається на повернення Туреччини в американську програму F-35
Всі новини країни
Украина Украина
08:25 27.09.2019
Українську делегацію намагаються змусити прибути до Страсбурга — МЗС
08:15 27.09.2019
Російські ракети з Криму дістають цілі на території країн НАТО та ЄС — представник Президента
08:10 27.09.2019
"Прокурор" не зміг пояснити, з якого приводу порушили "справу Хізб ут-Тахрір"
08:05 27.09.2019
Авіація РФ відпрацьовувала ракетні удари в окупованому Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд