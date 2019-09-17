Будь-яка спроба окупаційних властей змінити назву “Крим” на “Тавриду” буде неправомірною.

Про це в інтерв’ю Укрінформу зазначив Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

“Ми чули багато від окупаційної влади, наприклад те, що Північно-Кримський канал за міжнародним правом, повинен мати статус міжнародного. Це абсолютна нісенітниця, адже це інфраструктурна одиниця України, так само як, наприклад, траса Київ-Одеса. Тепер ми бачимо, що вони переходять до нового етапу інформаційних заходів, що, мовляв, Крим треба перейменувати, тому що є інша частина – там колись були давньогрецькі міста-поліси. Безумовно, ми з повагою ставимося до грецької частини історії Криму. Але будь-яка спроба зміни назви Криму є абсолютно неправомірною дією окупаційної влади”, - зазначив Кориневич.

Він наголосив, що Крим визнається міжнародним правом автономною республікою у складі України.

“Усі ці пропозиції Росії не мають нічого спільного з реальністю. Це стосується напряму й офіційної назви півострова”,- констатував Кориневич.

Як відомо, постпред Криму при президентові Росії Георгій Мурадов нещодавно заявив, що влада півострова позитивно оцінила ідею затвердити другу офіційну назву регіону – Таврида. Він підкреслив, що з таким проханням до окупаційної влади півострова звернулася грецька діаспора півострова.

Як відомо, Таврійська губернія існувала в царській Росії з 1802 по 1921 роки. До її складу входив кримський півострів, а також частина районів степової частини України.