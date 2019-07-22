Построенный для ЧФ тральщик "Владимир Емельянов" приступил к заводским ходовым испытаниям

21:50 26.09.2019   Крым

Новейший корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», построенный для ВМФ России на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге приступил к заводским ходовым испытаниям. 

О готовности экипажа обеспечить заводские ходовые испытания, а затем и государственные испытания корабля доложено главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Заводские ходовые испытания и государственные испытания корабля ПМО «Владимир Емельянов» будут проведены в акватории Балтийского моря, после чего корабль до конца 2019 года будет принят в состав Военно-Морского Флота.

На рабочем совещании по строительству и испытаниям надводных кораблей для ВМФ России, которое состоялось в Адмиралтействе, адмиралу Николаю Евменову было доложено о завершении первого этапа модернизации производственных мощностей Средне-Невского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), что позволит заводу выйти на график строительства и передачи Флоту двух кораблей ПМО проекта 12700 в год.

По словам генерального директора Средне-Невского судостроительного завода Владимира Середохо, «второй этап модернизации и развития производственных мощностей завода позволит уже в ближайшей перспективе выйти на строительство трех кораблей ПМО в год, что отвечает программе оснащения минно-тральных сил Военно-Морского Флота кораблями проекта 12700, обладающими самыми современными характеристиками».

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе заслушал доклад начальников профильных органов военного управления о завершении сервисного обслуживания в рамках обеспечения полного жизненного цикла головного корабля противоминной обороны проекта 12700 «Александр Обухов», которое выполнил Средне-Невский судостроительный завод   по контракту с Министерством обороны РФ. В ходе работ по сервисному обслуживанию в рамках обеспечения полного жизненного цикла корабля были использована документация, разработанная 51 Центральным конструкторско-технологическим институтом судоремонта   для кораблей проекта 12700.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 строятся Средне-Невским судостроительным заводом по заказу ВМФ и обладают самым большим корпусом из композитных материалов. Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Эти корабли предназначены для борьбы с современными морскими минами, обнаруживать которые они могут как в воде морских акваторий, так и в морском грунте. При этом корабль может не входить в опасную зону: поиск, идентификация и уничтожение опасных объектов осуществляется дистанционно. Для этого корабли ПМО проекта 12700 оснащены самыми современным техническими средствами, в состав которых входит безэкипажный противоминный катер, а также телеуправляемые и необитаемые автономные роботизированные подводные аппараты.

Планируется, что в период до 2030 года ВМФ получит в свой состав несколько десятков кораблей ПМО проекта 12700.



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