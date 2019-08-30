Україна в ООН заявила про кричущі порушення прав людини в Криму

21:40 26.09.2019   Крым

Українська делегація засудила порушення прав людини в анексованому Росією Криму під час загальних дебатів Ради ООН з прав людини, коли на них розглядали пункт 10 порядку денного сесії.

"Протягом більше п'яти років Автономна Республіка Крим та місто Севастополь залишаються зоною найбільш кричущих порушень основних свобод і повного ігнорування міжнародних прав людини російською окупаційною адміністрацією", – йдеться в тексті виступу, пише ZN,UA з посиланням на "Крим.Реалії".

Делегація України нагадала, що в недавній доповіді генсекретаря ООН йшлося про подальше недопущення на анексований півострів регіональних і міжнародних спостерігачів за дотриманням прав людини.

Генеральна Асамблея ООН у своїх резолюціях неодноразово засуджувала незаконні дії країни-окупанта і закликала її дотримуватися прав людини. 22 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН прийняла нову резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна".

Вона стала третьою ініційованої Україною і прийнятою Генасамблеєю ООН за останні два роки. При цьому Росія не виконала жодної вимоги попередніх резолюцій.



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