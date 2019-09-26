Аркадий Ротенберг договорился о продаже «Стройгазмонтажа» (СГМ), крупнейшего подрядчика «Газпрома», приблизительно за 75 млрд рублей.

Как сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к подготовке сделки, покупателем выступит «Газстройпром», новый единый подрядчик «Газпрома», где у монополии 49%, а остальное — у структур Газпромбанка и физических лиц, пишет ghall.com.

Продажа состоится в октябре, говорят два источника, близких к СГМ, и источник, близкий к «Газстройпрому». Участвовать в финансировании покупки будет Газпромбанк, уточнил один из собеседников, но не назвал условия его участия в сделке.

Представители «Газпрома», «Стройгазмонтажа» и Газпромбанка пока не ответили на запросы.

Ротенберг создал «Стройгазмонтаж» в 2008 году. Тогда он за 8,3 млрд рублей купил у «Газпрома» пять строительных «дочек» вместе с контрактами: «Ленгазспецстрой», «Волгограднефтемаш», «Спецгазремстрой», «Краснодаргазстрой» и «Волгогаз». Их суммарный оборот в 2007 году составлял 43,5 млрд рублей. «Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд рублей. С конца 2014 года Ротенберг стал владельцем 100% «Стройгазмонтажа» напрямую.

Вместе со «Стройгазконсалтингом» Зияда Манасира и «Стройтранснефтегазом» Геннадия Тимченко и его партнеров компании образовали так называемую большую тройку подрядчиков.

За 2014–2018 годы выручка «Стройгазмонтажа» составила 1,5 трлн рублей, а сумма выплаченных дивидендов — 77 млрд рублей, следует из данных СПАРК.

Пять лет назад Ротенберг назвал «Стройгазмонтаж» своим детищем. «Мы купили несколько предприятий, которые лежали на боку, и сделали компанию, которая стала одним из лидеров на рынке нефтегазового строительства. Внедрили новые технологии, укрепили кадры, поменяли систему контроля и отчетности. Сейчас СГМ работает как часы, мы гордимся этим», — объяснял бизнесмен.

Инвестиции в СГМ и другие бизнесы с 2009 года составили более 55 млрд рублей, рассказал Ротенберг. Якорным заказчиком «Стройгазмонтажа» все эти годы оставался «Газпром», но компания получала и другие крупные подряды.

Это не единственный подрядный бизнес, который Ротенберг купил у «Газпрома», а теперь продает монополии.

«Газстройпром» также планирует выкупить крупного бурового подрядчика «Газпром бурение» (сейчас компанию контролирует сын Аркадия Ротенберга Игорь). В 2011 году Ротенберг-старший купил актив на аукционе за 4,05 млрд рублей. Бизнесмен вложил в развитие компании 40 млрд рублей, говорил представитель «Газпром бурения». С тех пор компания выплатила акционерам 25 млрд рублей дивидендов. Стороны договорились о продаже «Газпром бурения», ранее обсуждалась сумма на уровне 47 млрд рублей. По итогам переговоров актив для сделки был оценен в 58 млрд рублей, уточнил один из источников.

Вслед за активами Ротенбергов «Газстройпром» планирует купить и «Стройтранснефтегаз», где 31,5% принадлежит «Волга Групп» Геннадия Тимченко, сообщали источники РБК, близкие к «Газпрому», «Газстройпрому» и Тимченко. «Волга» хочет продать актив до конца 2019 года, заявил один из них.