Ростех избежал огромных штрафов за срыв сроков запуска двух тепловых электростанций в Крыму
|21:20 26.09.2019
|Крым
Правительство России перенесло задним числом даты запуска двух тепловых электростанций в аннексированном Крыму, благодаря чему госкорпорация «Ростех» избежит штрафов за срыв сроков.
Об этом пишет QHA со ссылкой на российскиt СМИ.
В 2015 году «Ростеху» выделили 25 миллиардов рублей бюджетных денег для строительства двух ТЭС в оккупированных Симферополе и Севастополе.
В договоре были прописаны штрафные санкции за несоблюдение сроков и предполагаемые даты ввода станций в эксплуатацию.
За каждый день просрочки «Ростех» заплатил бы 2 миллиона рублей. Сроки запуска передвигали несколько раз.
Первые блоки ввели в эксплуатацию в декабре 2018 года (в правилах субсидирования проекта был указан май 2018-го), а вторые — в марте 2019-го (в правилах стоял срок — июнь 2018 года). В итоге «Ростех» должен был заплатить около 1 миллиарда рублей штрафов.
Однако опубликованное постановление правительства позволяет этого избежать. В правилах субсидирования постфактум изменили сроки запуска блоков.
Для первых указана новая дата — 1 февраля 2019-го, для вторых — 1 апреля 2019-го. То есть, теперь задержавший сроки «Ростех» не должен российскому госбюджету миллиард и может таким образом неплохо сэкономить.
Ще на цю тему:
Спасатели провели учения на электроподстанции в оккупированном Крыму
В оккупированном Крыму признали провал программы по энергосбережению
В оккупированном Крыму признали провал программы по энергосбережению
Оккупированный Севастополь накрыл мощный блэкаут
Почти сто тысяч жителей Симферополя остались без света из-за аварии
В оккупированном Кріму остановили блок Балаклавской ТЭС
"Техногенное нарушение" оставило без света сорок тысяч жителей оккупированного Крыма