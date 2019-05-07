Ростех избежал огромных штрафов за срыв сроков запуска двух тепловых электростанций в Крыму

21:20 26.09.2019   Крым

Правительство России перенесло задним числом даты запуска двух тепловых электростанций в аннексированном Крыму, благодаря чему госкорпорация «Ростех» избежит штрафов за срыв сроков.

Об этом пишет QHA со ссылкой на российскиt СМИ.

В 2015 году «Ростеху» выделили 25 миллиардов рублей бюджетных денег для строительства двух ТЭС в оккупированных Симферополе и Севастополе.

В договоре были прописаны штрафные санкции за несоблюдение сроков и предполагаемые даты ввода станций в эксплуатацию.

За каждый день просрочки «Ростех» заплатил бы 2 миллиона рублей. Сроки запуска передвигали несколько раз.

Первые блоки ввели в эксплуатацию в декабре 2018 года (в правилах субсидирования проекта был указан май 2018-го), а вторые — в марте 2019-го (в правилах стоял срок — июнь 2018 года). В итоге «Ростех» должен был заплатить около 1 миллиарда рублей штрафов.

Однако опубликованное постановление правительства позволяет этого избежать. В правилах субсидирования постфактум изменили сроки запуска блоков.

Для первых указана новая дата — 1 февраля 2019-го, для вторых — 1 апреля 2019-го. То есть, теперь задержавший сроки «Ростех» не должен российскому госбюджету миллиард и может таким образом неплохо сэкономить.



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