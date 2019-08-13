У берегов аннексированного Севастополя в районе урочища Ласпи зафиксировано пятикратное превышение концентрации загрязняющих веществ в воде из-за сброса сточных вод в Черное море.

Об этом сообщает «Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура», передает QHA.

«Прокуратура» установила, что сброс очищенных сточных вод в акваторию Черного моря в районе Севастопольской зоны ЮБК осуществляется ГУП «Водоканал» с канализационных очистных сооружений №7 «Ласпи».

По их информации, сброс сточных вод в море осуществляется «из поврежденного глубоководного выпуска и на расстоянии вдвое меньшем, чем определено разрешительной документацией».

ГУП «Водоканал» использует водовыпуск длинной 127 метров вместо установленных решением 250 метров. Кроме того, водолазным обследованием установлено нарушение целостности стенки трубопровода в виде трещины размером 30 на 4 см, – отметили в «ведомстве».

По информации «прокуратуры», после отбора проб воды специалисты установили превышение концентрации загрязняющих веществ в море возле Ласпи в 5,3 раза.

Ранее исполняющий обязанности «губернатора» Севастополя Михаил Развожаев показал в сети Instargram фото канализационной трубы, прорыв которой загрязнил прибрежные воды.

Летом очевидцы рассказали, как у севастопольского «Царского пляжа» появились подозрительные пятна. Однако «власти» после обследования никаких признаков визуального загрязнения акватории не выявили.