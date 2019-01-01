Россиян начнут кормить искусственным мясом

19:40 26.09.2019   Россия

Вслед за колбасой из панцирей саранчи, которую разработали в Санкт-Петербургском университете ИТМО, на российских прилавках может появиться искусственное мясо.

Создать искусственный аналог телятины в лабораторных условиях удалось специалистам «Очаковского комбината пищевых ингредиентов», сообщает finanz.ru.

Работы, которые велись два года и стоили почти миллион рублей, позволили получить около 40 грамм продукта, который, по задумке ученых, будет заметно дешевле «натурального» белка.

«Отечественное культивируемое мясо может появиться на российских прилавках уже к 2023 году при условии решения правового статуса данного продукта», - отмечает пресс-служба Очаковского комбината.

Стоимость искусственной телятины российского производства будет заметно ниже зарубежных аналогов - около 800 рублей за килограмм. В мире такой продукт сейчас стоит около 90 долларов за кг (5760 рублей).

Искусственное мясо получают из небольшого куска мышечной ткани теленка элитной породы «Абердин-ангус» в возрасте 2-3 дней. Клетки помещают в питательный гель из аминокислот, витаминов, солей, глюкозы и гормонов (факторов роста).

«Решающий вопрос в процессе получения мяса - это выбор подходящего состава среды. Она не только должна поддерживать деление клеток, но придавать продукту максимально реалистичный вкус, сочность, цвет и аромат», - рассказывает генеральный директор ОКПИ Александр Савков.

«Среда - один из самых дорогостоящих ингредиентов, она влияет на стоимость выращивания клеток», - добавляет он.

Ранее ученые из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) объявили о разработке биодобавки к мясным изделиями на основе панцирей саранчи.

Она, по задумке пищевых биотехников, должна заменить порошковые концентраты из шкур, рогов и копыт, которые добавляются в колбасы и сосиски.

Панцири саранчи богаты белком - он составляет от 13% до 77% сухой массы. Такая добавка может повысить качество продукта, считают ученые. Ее уже давно используют в африканских странах, рассказывал тогда профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии ИТМО Александр Ишевский.



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