Суда обеспечения Северного флота России совершили деловой заход в греческий порт Пирей.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу флота.

"Средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406, обеспечивающие дальний поход ракетного крейсера "Маршал Устинов" в Средиземном море, совершили деловой заход в порт Пирей Республики Греция", - говорится в сообщении флота.



Военные заявили, что цель визита - демонстрация Андреевского флага, поддержание международного сотрудничества и кратковременный отдых личного состава на берегу.



"Пополнение запасов не планируется. Ранее суда пополнили воды, топлива и продовольствия во время деловых заходов в порты Кипра и Египта Лимасол и Александрию", - сообщил Северный флот.



По его данным, по завершении делового захода в Пирей суда обеспечения Северного флота продолжат действовать в восточной части Средиземного моря.



Танкер "Вязьма" и буксир СБ-406 вошли в акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вместе с крейсером "Маршал Устинов" 22 августа.



Во вторник, 25 сентября, крейсер "Маршал Устинов" совершил деловой заход в порт Аксаз-Караагач - базу военно-морских сил Турции.