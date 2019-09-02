Прокуратура Криму звернулася до суду з позовом до Кабміну

21:00 26.09.2019   Крым

Прокуратура АР Крим звернулася до суду з позовом, для того, щоб скасувати положення законодавства, які порушують права і свободи кримчан та внутрішньо переміщених осіб. 

Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим.

"Незважаючи на наявність законодавчої бази, існує багато проблем, які призводять до обмежень прав ВПО, у тому числі кримчан. Ми звернулися до суду з позовом, для того, щоб скасувати положення, які встановлюють нерівність у правах та свободах кримчан і внутрішньо переміщених осіб, порівняно з іншими громадянами України", - зазначив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Прокуратурою Криму встановлено, що громадянам України надано право вільно обирати уповноважений банк для отримання соціальних виплати та у будь-який час здійснити його заміну. Однак, окремими положеннями Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, ВПО вказаного права позбавлені. Переселенці можуть обслуговуватись лише в одному державному банку, тоді як інші громадяни України обслуговуються різними банківським установами без обмежень, зазначили у прокуратурі.

"Реєстрація особи як внутрішньо переміщеної вимагає від державних органів врахувати її особливі потреби. Очевидно, що статус ВПО надає особі спеціальні, додаткові права, не звужуючи, між тим, обсяг конституційних прав та свобод особи та створюючи додаткові гарантії їх реалізації. Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 18.09.2019 провадження у справі відкрито", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом прокуратури Криму до Кабміну щодо скасування обмежень для ВПО щодо отримання пенсій та інших виплат виключно через Ощадбанк.



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