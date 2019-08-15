У Росії через аварійну посадку літака поранені 56 людей
|16:37 26.09.2019
|Россия
Влада Росії повідомляє про 56 постраждалих внаслідок аварійної посадки літака у західному Сибіру в місті Барнаул.
Як повідомляють російські ЗМІ, одну людину шпиталізували, інших відпустили додому після надання медичної допомоги, пише Радіо Свобода.
У Boeing 767-300, який прилетів з В’єтнаму в Барнаул, при посадці під час пробігу по смузі зайнялася права стійка шасі.
Причина інциденту наразі невідома.
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