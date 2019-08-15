Влада Росії повідомляє про 56 постраждалих внаслідок аварійної посадки літака у західному Сибіру в місті Барнаул.

Як повідомляють російські ЗМІ, одну людину шпиталізували, інших відпустили додому після надання медичної допомоги, пише Радіо Свобода.

У Boeing 767-300, який прилетів з В’єтнаму в Барнаул, при посадці під час пробігу по смузі зайнялася права стійка шасі.

Причина інциденту наразі невідома.