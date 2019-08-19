"Росморпорт" и завод "Пелла" подписали контракт на строительство ледокола

20:30 26.09.2019   Россия

ФГУП 'Росморпорт' и судостроительній завод 'Пелла' подписали контракт на строительство ледокола проекта 21900М2.

Об этом сообщает пресс-служба у"Росморпорта", пишет sudostroenie.info.
 
Стоимость соглашения составляет 7,54 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета. Судно необходимо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
 
Отметим, что в данном тендере верфь из Ленинградской области оказалась единственной, подавшей заявку на строительство. Ранее серия из трёх ледоколов проекта 21900М строилась на Выборгском судостроительном заводе в 2012-2016 годах.
 
Линейный дизель-электрический ледокол проекта 21900М2:
 
Длина наибольшая — 119,8 м
Ширина наибольшая — 27,5 м
Осадка — 8,5 м
Скорость хода — 17 уз
Водоизмещение — 14 300 т
Класс судна — КМ  Icebreaker7 [2] AUT1-ICS FF2 EPP ECO BWM
HELIDECK Special purpose ship
Мощность на винтах — 18 МВт



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