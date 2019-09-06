Дослідно-проектний центр кораблебудування, що входить до складу ДК «Укроборонпром», на «Зброя та Безпека 2019» презентує проєкт багатофункціонального катеру «Кайра-150».

В «Укроборонпромі» називають «Кайру» багатоцільовою уніфікованою платформою. На її базі може бути розроблено сімейство як бойових катерів (патрульних, протидиверсійних) так версій подвійного призначення (водолазних, санітарних, пожежних та інших), пише Український мілітарний портал.

Водотоннажність катеру – 155 тонн, для порівняння повна водотоннажність американського «Айленда» – 168 тонн, десантного катера «Кентавр-ЛК» – 47 т, проєкта 58260 «Лань» від ДПЦК - 445 т, а її адаптації від «Кузні на Рибальському», проєкта РКА «Веспа» – 550 тонн.

Кайра-150: Швидкість повного ходу – до 27 вузлів, дальність плавання – 1000 миль. Екіпаж складається з 15 осіб, також у наявності 6 додаткових місць. Автономність – 5 діб.

Фото з сайту УМП