Проектний центр кораблебудування представить багатоцільовий 155 тонний катер / Фото
|20:40 26.09.2019
|Украина
Дослідно-проектний центр кораблебудування, що входить до складу ДК «Укроборонпром», на «Зброя та Безпека 2019» презентує проєкт багатофункціонального катеру «Кайра-150».
В «Укроборонпромі» називають «Кайру» багатоцільовою уніфікованою платформою. На її базі може бути розроблено сімейство як бойових катерів (патрульних, протидиверсійних) так версій подвійного призначення (водолазних, санітарних, пожежних та інших), пише Український мілітарний портал.
Водотоннажність катеру – 155 тонн, для порівняння повна водотоннажність американського «Айленда» – 168 тонн, десантного катера «Кентавр-ЛК» – 47 т, проєкта 58260 «Лань» від ДПЦК - 445 т, а її адаптації від «Кузні на Рибальському», проєкта РКА «Веспа» – 550 тонн.
Кайра-150: Швидкість повного ходу – до 27 вузлів, дальність плавання – 1000 миль. Екіпаж складається з 15 осіб, також у наявності 6 додаткових місць. Автономність – 5 діб.
Фото з сайту УМП
Ще на цю тему:
Станут ли катера серии "Айленд" носителями ПКР “Нептун”
Курсанти Інституту ВМС керуватимуть кораблем в умовах, наближених до реальних / Фото
МВС планує закупити у Франції катери для прикордонників
Завершився важливий та найдорожчий етап у історії з отриманням двох американських катерів класу "Айленд"
Українські моряки проходять обстеження у Національному військово-медичному клінічному центрі
В Одесі склали присягу курсанти військово-морських вишів. Серед них вперше є дівчата
ВМС отримали аварійно-рятувальне судно
ВМС отримали аварійно-рятувальне судно / Фото