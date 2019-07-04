Морська охорона замовляє ремонт двох малих катерів

20:20 26.09.2019   Украина

Маріупольський загін морської охорони ДПСУ провів торги за переговорною процедурою на доковий ремонт чергових двох малих патрульних катерів проєкту 50030 «Калкан».

Про це повідомив Український мілітарний портал.

Відповідно до інформації сайту публічних закупівель ProZorro, 24 вересня кваліфіковані два переможця, які очікують прийняття рішення щодо укладання договору на ремонт:

ТОВ «СРЗ» щодо докового ремонту з окремими роботами малого катеру морської охорони пр. 50030 зав №808, за 1 759 999 гривень.

Нагадаємо, що у серпні у ТОВ «КП КОМУНЕКОРЕСУРСИ» був замовлений ремонт іншого «Калкана» зав. №813 за 1,76 млн, а у березні-квітні були укладені договори із ТОВ «СРЗ» на поточний ремонт катера пр. 50030 зав. № 811 за 1,426 млн, а з ДП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування» на ремонт п'ятьох двигунів 457К для цих катерів за 3,6 млн грн.



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