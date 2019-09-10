В Ізмаїльському морському порту візитом теплохода «Принцеса Дніпра» минулої неділі завершилася пасажирська навігація 2019 року.

Про це повідомила прес-служба адміністрації порту, пишуть Порти України.

Згідно з повідомленням, на борту теплохода перебували 108 іноземних туристів, у тому числі ― громадяни США, Канади, Люксембургу, Великобританії, Швеції, Нідерландів, Данії, Норвегії та Колумбії. Попередній захід судна «Принцеса Дніпра» до Ізмаїльського порту відбувся 18 вересня. Тоді на борту судна перебували 190 іноземних пасажирів.

Адміністрація порту працює над збільшенням кількості круїзних суднозаходів до Ізмаїла наступного року. Зокрема, готуються пропозиції щодо відвідування в рамках одного круїзу двох українських портів на Дунаї ― Ізмаїльського та Усть-Дунайського. Також адміністрація порту намагається залучити до співпраці круїзні компанії, які не заходять в українську частину дельти Дунаю.

Крім того, адміністрація порту виявила потребу в установі, яка зможе акумулювати взаємодію між круїзними, транспортними компаніями і місцевою владою, допоможе із забезпеченням послуг перекладачів, транспортним обслуговуванням туристів та іншими питаннями.

У травні 2019 року адміністрація Ізмаїльського порту організувала і провела перший міжнародний форум «Розвиток туризму в українських дунайських портах ― шлях до економічного зростання регіону».

Ізмаїльський морський порт розташований в акваторії Кілійського гирла річки Дунай. Кількість вантажних причалів ― 24, довжина вантажного причального фронту ― 2,696 кілометра. У порту працюють портові оператори ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», ТОВ «Сервіспорт», ТОВ «Віллі Форте Україна» і ТОВ «Ізмаїльський елеватор».

Ізмаїльський морський порт у 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 8,1% ― до 4,683 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 3,5% проти 3,8% в 2017 році.

Фото: uspa.gov.ua