Ситуация с реализацией так называемой «федеральной целевой программы» очень странная – ни «республика Крым» ни «федеральный» Севастополь еще ни разу не выполнили ФЦП даже на 75%.

Для понимания – ФЦП финансируется из федерального бюджета, объемы финансирования – десятки миллиардов рублей. В программе и дороги, и больницы, и школы, и крупные инфраструктурные объекты, пишет Черноморская безопасность.

На сегодняшний день совокупный показатель выполнения ФЦП просто «расстрельный» – 28,6% готовых объектов, 9,4% - даже не начинались выполняться. Это данные Минэкономразвития правителт Черноморская безьства оккупантов.

Из 795 общекрымских объектов «фцп» в стадии готовности только 228, 75 – реализация даже не начиналась.

Напрашивается вопрос – почему так? Почему такой низкий процент выполнения, ведь нефтедоллары идут рекой, стало быть деньги должны быть?

Вариантов два, пишет издание:

1)чиновники продлевают адаптационный период для оккупированного населения, не боятся всемогущего Путина и проваливают строительство российского рая в оккупированном Крыму, дабы не травмировать психику крымчан изобилием благ;

2)ответ на главный вопрос кроется в словах премьер-министра страны оккупанта Дмитрия Медведева – «просто денег нет». Вся функция глав администраций, министерств и ведомств оккупантов заняты тем, что придумывают схемы по задержке сроков реализации объектов. Именно потому, что «просто денег нет», оккупированные Крым и Севастополь снова столкнулись с героическими многомиллиардными долгостроями.