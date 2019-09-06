Как «эффективные» чиновники оккупантов распиливают федеральные бюджеты на Крым и Севастополь
|20:00 26.09.2019
|Крым
Ситуация с реализацией так называемой «федеральной целевой программы» очень странная – ни «республика Крым» ни «федеральный» Севастополь еще ни разу не выполнили ФЦП даже на 75%.
Для понимания – ФЦП финансируется из федерального бюджета, объемы финансирования – десятки миллиардов рублей. В программе и дороги, и больницы, и школы, и крупные инфраструктурные объекты, пишет Черноморская безопасность.
На сегодняшний день совокупный показатель выполнения ФЦП просто «расстрельный» – 28,6% готовых объектов, 9,4% - даже не начинались выполняться. Это данные Минэкономразвития правителт Черноморская безьства оккупантов.
Из 795 общекрымских объектов «фцп» в стадии готовности только 228, 75 – реализация даже не начиналась.
Напрашивается вопрос – почему так? Почему такой низкий процент выполнения, ведь нефтедоллары идут рекой, стало быть деньги должны быть?
Вариантов два, пишет издание:
1)чиновники продлевают адаптационный период для оккупированного населения, не боятся всемогущего Путина и проваливают строительство российского рая в оккупированном Крыму, дабы не травмировать психику крымчан изобилием благ;
2)ответ на главный вопрос кроется в словах премьер-министра страны оккупанта Дмитрия Медведева – «просто денег нет». Вся функция глав администраций, министерств и ведомств оккупантов заняты тем, что придумывают схемы по задержке сроков реализации объектов. Именно потому, что «просто денег нет», оккупированные Крым и Севастополь снова столкнулись с героическими многомиллиардными долгостроями.
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