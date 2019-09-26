Українську делегацію можуть позбавити права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії.

Про це стало відомо з листування між співробітниками секретаріатів ПАРЄ та Верховної Ради, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

Нова делегація України в ПАРЄ була сформована минулого тижня у Верховній Раді, і відразу було оголошено, що вона не братиме участі в осінній сесії. Тоді у Раді наголошували, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.

Однак, на адресу нової делегації прийшов лист з роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставляться під сумнів повноваження старої делегації. Член делегації, народний депутат Олексій Гончаренко у коментарі ЄП підтвердив, що такий лист дійсно був.

На своїй сторінці у Facebook Гончаренко також написав, що "якщо Україна цього тижня не відправить в ПАРЄ склад нової делегації, то, через те, що нова делегація створена, що відображено на сайті ВР, стара делегація в 11.30 ранку 30 вересня втратить свої повноваження, а нова не набуде. Тобто в України не буде ніякої делегації в ПАРЄ".

Наразі невідомо, чи буде реалізована позиція секретаріату, адже за правилами організації подати список делегації в ПАРЄ потрібно протягом шести місяців після парламентських виборів. Тобто попередній склад втрачає повноваження 21 січня. Публікації на сайтах держорганів не мають юридичної ваги.

Про затвердження делегації Рада мала повідомити ПАРЄ офіційно. Співрозмовники "Європейської правди" у парламенті та МЗС стверджують, що таке повідомлення Україна не надсилала.

У разі, якщо в секретаріаті ПАРЄ здійснять наміри та позбавлять Україну діючої делегації, то депутати все одно зможуть приїхати в ПАРЄ на запрошення колег з інших делегацій, щоправда, в такому випадку українські депутати не зможуть брати участі в роботі комітетів, бути присутніми в залі на пленарній сесії і задавати питання спікерам.