У ході зустрічей з депутатами німецького Бундестагу та правозахисниками в четвер у Берліні український режисер Олег Сенцов наголосив на важливості збереження тиску на Росію з метою звільнення всіх політичних в’язнів Кремля.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Я не будую далеких планів. У мене є цілі. Одна з них - це свобода і незалежність моєї країни в широкому сенсі цього слова. Більш конкретно - це звільнення наших полонених, які перебувають в російських тюрмах і на Донбасі. Це громадська робота, якою я зараз займаюся, я вже не можу з неї вийти, тому що життя мене сюди винесло, я не можу від цього місця вже відступити, тому що відчуваю моральну відповідальність свою, адже за мене багато говорили, мене витягли, отже, я зобов'язаний і повинен допомогти іншим. Багатьох людей не можу підвести», - сказав Сенцов на зустрічі з головою міжпарламентської групи дружби з Україною Омідом Нуріпуром.

Він також поінформував, що окрім того, збирається повертатися в кіно, знімати свої фільми.

На круглому столі за участі Сенцова і правозахисників з низки країн були присутні депутати Мануель Саррацин і Франк Швабе.

«Олег Сенцов підкреслив, що зараз має йтися про те, щоб звільнити інших політичних ув’язнених, українських, але також і російських», - розповів журналістам після зустрічі Саррацин.

За його словами, через той досвід, який пройшов Сенцов із родиною, проходять зараз і інші родини, а також молоді люди, які в Москві протестували проти фальшування виборів, які зараз не можуть бачити своїх дітей тільки тому, що вони вимагали дотримання свого права на вільні вибори.

«І це дуже важливо, щоб ми зберегли тверду позицію і щоб ми не думали, що все завершилося, оскільки Олег вже вільний», - підкреслив Саррацин.

Він назвав своє особисто знайомство з Сенцовим «дуже зворушливим» і згадав, коли він сам під час ЧС з футболу був в Росії і там отримав новини про його голодування.

«Я думав, що Олег помре. Я не вірив, що ми колись його побачимо на свободі. Тому для мене це було дуже зворушливо потиснути йому руку і поговорити з ним. Він випромінює так багато позитивної енергії і так багато прямолінійності, що ця зустріч залишила дуже глибоко враження», - поділився депутат.

Як відомо, Саррацин влаштував на Красній площі одиночний пікет, тримаючи плакат FreeSentsov.

Ще один учасник зустрічі, депутат Франк Швабе також зазначив, що це чудово, нарешті бачити людей, про яких ти чув, знав, що вони були в’язнями, які більше не за ґратами.

«Але не треба забувати, що в неволі залишається ще низка людей. Завдання — щоби й ці люди були відпущені», - сказав Швабе і додав, що треба зберігати тиск на Росію.

Депутат також сказав, що знає, що в даний момент права людини жорстко порушуються як у постраждалому регіоні України, так і по відношенні до тих людей, які перебувають у в‘язниці.

Швабе зауважив, що Німеччина відіграє важливу роль у спробі оживити та зміцнити Мінський процес, намагається використати цей момент, щоби уможливити наступні зустрічі в Нормандському форматі.

«Я належу до тих, хто бажає, аби переговори були інтенсифіковані», - сказав політик. Він також очікує, що агресора будуть називати агресором, оскільки всі розуміють, яка країна проти якої таку агресію здійснює, це Росія, і хто є її жертвою.

Того ж дня відбулися зустрічі Сенцова з представниками керівництва відомства канцлера ФРН, уповноваженим федерального уряду координатором співробітництва з Росією, країнами Центральної Азії та Східного партнерства.