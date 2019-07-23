Потужний землетрус біля Стамбула викликав паніку серед населення
|18:15 26.09.2019
|Турция
Постраждалих немає, проте землетрус викликав паніку серед населення.
У четвер, 26 вересня землетрус магнітудою 5,7 було зафіксовано у передмісті турецького міста Стамбул, повідомилляє ZN,UA з посиланням на Геологічна служба США.
Епіцентр землетрусу знаходився приблизно в 70 кілометрах на захід від Стамбула в Мармуровому морі, на південь від міста Сіліврі. Епіцентр поштовхів залягав на глибині 12 км. Зазначається, що землетрус стався в 13:59 за місцевим часом.
Влада Туреччини поки не повідомляли про можливі жертви або руйнування. Також повідомляється, що в ряді шкіл скасовані заняття.
Вчора, 25 вересня, на північному сході Пакистану в результаті землетрусу магнітудою 5,8 загинуло 37 осіб, ще близько 500 людей отримали поранення. За даними цивільної адміністрації, 160 чоловік знаходяться в критичному стані.
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