ЮВО: В Дагестане морская пехота Каспийской флотилии борется с ДРГ условного противника
|17:15 26.09.2019
|Дагестан республика
В Республике Дагестан морские пехотинцы Каспийской флотилии привлечены к учению по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника.
В ходе учения военнослужащие отразили нападение ДРГ условного противника на контрольно-пропускной пункт военного городка и организовали взаимодействие дежурных сил с военной полицией при отражении нападения на объекты воинской части, сообщает пресс- служба Минобороны России.
По замыслу учения ДРГ условного противника, в роли которой выступили военнослужащие роты охраны полка морской пехоты, предприняла попытку проникновения на территорию воинской части с помощью захваченного транспорта сторонней организации, обеспечивающей доставку продовольствия.
В ходе досмотра транспортного средства военнослужащие обнаружили «диверсантов» и не допустили их проникновения в часть.
По тревоге было поднято дежурное подразделение, а также привлечены патрульные военной полиции.
В результате предпринятых совместных действий военнослужащие окружили и уничтожили условных террористов.
Также были отработаны действия военнослужащих при обнаружении взрывных устройств на территории воинской части.
В учении приняли участие около 300 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц вооружения, военной и военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А.
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