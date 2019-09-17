В Республике Дагестан морские пехотинцы Каспийской флотилии привлечены к учению по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В ходе учения военнослужащие отразили нападение ДРГ условного противника на контрольно-пропускной пункт военного городка и организовали взаимодействие дежурных сил с военной полицией при отражении нападения на объекты воинской части, сообщает пресс- служба Минобороны России.

По замыслу учения ДРГ условного противника, в роли которой выступили военнослужащие роты охраны полка морской пехоты, предприняла попытку проникновения на территорию воинской части с помощью захваченного транспорта сторонней организации, обеспечивающей доставку продовольствия.

В ходе досмотра транспортного средства военнослужащие обнаружили «диверсантов» и не допустили их проникновения в часть.

По тревоге было поднято дежурное подразделение, а также привлечены патрульные военной полиции.

В результате предпринятых совместных действий военнослужащие окружили и уничтожили условных террористов.

Также были отработаны действия военнослужащих при обнаружении взрывных устройств на территории воинской части.

В учении приняли участие около 300 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц вооружения, военной и военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А.