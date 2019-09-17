ЮВО: Боевые вертолеты уничтожили замаскированные позиции условного противника
|19:00 26.09.2019
|Россия
В ходе летно-тактического учения экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-35М и Ми-28Н «Ночной охотник» отдельного вертолетного полка Южного военного округа уничтожили колонну бронетехники условного противника на Северном Кавказе.
Согласно легенде учения, в лесном массиве на территории одного из регионов Северной Осетии были обнаружены замаскированные командные пункты, военная техника и личный состав условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
На начальном этапе учения с помощью беспилотной авиации была проведена разведка местности в указанном районе, в ходе которой было подтверждено скопление войск.
Экипажи армейской авиации совершили несколько учебно-боевых вылетов и пуском неуправляемых авиационных ракет уничтожили около 20 единиц вооружения и военной техники, а также объекты инфраструктуры лагеря условного противника.
В учебно-боевых задачах было задействовано до 10 вертолетов отдельного полка ЮВО, и привлечено более 40 военнослужащих летного состава и подразделений обеспечения.
Так же сообщается, что танковые экипажи мотострелкового соединения Южного военного округа во взаимодействии с экипажами боевых машин пехоты БМП-3 уничтожили танки условного противника на полигоне Прудбой в Волгоградской области в ночное время с закрытых огневых позиций.
В рамках двустороннего командно-штабного учения 8-й общевойсковой армии ЮВО экипажи танков Т-90А обеспечили огневую поддержку мотострелковых подразделений в наступлении.
Стрельба велась штатным артиллерийским выстрелом, а также из крупнокалиберных пулеметов по мишеням, имитирующим бронированную технику противника.
Экипажи БМП-3 поразили цели, обозначающие живую силу и легкобронированную технику условного противника, занявшего оборону на переднем крае.
Этап наступления с боевой стрельбой был проведен в ночное время с применением приборов ночного видения и трассирующих боеприпасов.
В учении, которое проходит под руководством командующего общевойсковым объединением генерал-лейтенанта Андрея Сычевого, принимают участие около 3 тыс. военнослужащих, задействовано около 1 тыс. единиц техники.
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