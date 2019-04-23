ЮВО: На российской военной базе в Армении развернули полевые пунктов МТО и уничтожили группу диверсантов

16:15 26.09.2019   Армения

На межвидовом полигоне Баграмян в рамках совместного российско-армянского двустороннего командно-штабного учения в полевых условиях, военнослужащие Южного военного округа и Минобороны Армении развернули сеть из более 30 складов с горючим и боеприпасами, а также продовольственных и медицинских пунктов.

Специалисты материально-технического обеспечения (МТО) развернули полевые пункты заправки техники с применением современных средств заправки и подвоза горючего, а также полевых продовольственных пунктов для организации питания. Кроме того, развернуты полевые склады для хранения и выдачи боеприпасов, пункты ремонта и технического обслуживания военной техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В КШУ задействованы мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитные, разведывательные, инженерные подразделения, а также специалисты связи, радиационной, химической, биологической защиты, радиоэлектронной борьбы российской военной базы в Армении.

Учебные мероприятия проходят в два этапа. На первом выполняется перемещение и развертывание группировки войск, организация взаимодействия и всестороннего обеспечения военных действий. В ходе второго командиры и штабы осуществляют управление межвидовыми группировками войск в обороне и наступлении.

На том же полигоне в рамках совместного российско-армянского двустороннего командно-штабного учениявоеннослужащие разведывательного подразделения российской военной базы в Армении уничтожили диверсионные разведывательные группы  условного противника при попытке нападения на командный пункт объединенной группировки войск.

Разведчики совместно с подразделением военной полиции отразили атаку и блокировали диверсионную группу условного противника, пытавшуюся проникнуть на командный пункт с целью заминировать важные объекты и захватить важные документы. В ходе розыгрыша учебно-боевых действий применялись средства имитации, дымовые и сигнальные шашки, а также холостые боеприпасы.

В совместном российско-армянском двустороннем КШУ принимают участие более 1 тысячи военнослужащих, задействовано около 250 единиц военной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.



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