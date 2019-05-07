Специалисты крымского подразделения Центра аварийно-спасательных и экологических операций «Экоспас» провели учения на электроподстанции в Первомайском районе.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу государственного унитарного предприятия оккупированного Крыма «Крымэнерго».

«Состоялась тренировка на подстанции 330 кВ Островская. Отряд «Экоспас» по сигналу прибыл к месту условной аварии, развернул оперативный штаб и полевой госпиталь для приема «пострадавших». В ходе учений был выполнен полный осмотр аварийного объекта, обнаружен и доставлен в госпиталь для оказания первой помощи «пострадавший» работник подстанции с тяжелой травмой», – говорится в сообщении.

Оккупанты отметили, что, по условиям учений, произошла авария на воздухоподготовительной установке. Во время учений внимание обращалось на скорость прибытия спасателей на место и их подготовку во время спасения условного пострадавшего. Аналогичные тренировки проходят дважды в год на подстанциях, которые оборудованы воздухоподготовительными установками.

В пресс-службе предприятия пояснили, что такие установки относятся к объектам третьего класса опасности. Они размещены на Западно-Крымской, Симферопольской и Островской подстанциях. В случае аварии на установке к спасению пострадавших допускаются люди со специальной подготовкой. На Островской подстанции находится самая крупная воздухоподготовительная установка, давление в которой достигает 40 атмосфер.