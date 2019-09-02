Суд оккупированного Крыма продлил арест мэру Евпатории Филонову
|18:40 26.09.2019
|Крым
Киевский районный суд Симферополя в среду продлил до 30 ноября содержание под стражей главы оккупационной администрации Евпатории Андрея Филонова.
Филонов обвиняется в махинациях с земельными участками, сообщает ТАСС.
"Суд постановил ходатайство старшего следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Филонова Андрея Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, на два месяца, то есть до 30 ноября 2019 года", - сообщила судья Галина Хулапова.
Адвокат Филонова Александр Вольвач сообщил, что защита обжалует это решение суда.
Филонов был задержан в начале апреля. По данным управления ФСБ по Крыму и Севастополю, по указанию чиновника незаконно был изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности земельных участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Позже в отношении Филонова было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье. Общий ущерб в результате махинаций с земельными участками, в которых подозревают мэра, оценивается более чем в 79 млн рублей.
В конце апреля Филонов был отстранен от исполнения полномочий. Он возглавляет оккупационную администрацию Евпатории с ноября 2014 года.
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