На Кубани плвнируют проложить транспортные магистрали к Керченскому мосту

18:20 26.09.2019   Крым

Власти Краснодарского края планируют строительство новых транспортных магистралей, которые обеспечат движение в сторону Крыма не только с дороги М-4 "Дон", но и со стороны Краснодара и Ейска. 

Соответствующая договоренность достигнута в среду в рамках рабочей встречи в Москве губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с министром транспорта России Евгением Дитрихом, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Кубани.

"Участники встречи обсудили вопросы создания и реконструкции федеральных объектов. Прежде всего, транспортных магистралей к Крымскому мосту - Дальнего западного обхода краевого центра и реконструкцию трассы Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк. Губернатор подчеркнул, что обход столицы Кубани - важный для края проект. Новая магистраль позволит пустить в объезд городской агломерации и зоны перспективной застройки транзитный транспорт и обеспечит подход к Крымскому мосту", - говорится в сообщении пресс-службы.

Положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию объезда Краснодара получено в феврале этого года. Сейчас идет оформление земельных участков. Затем дорожники приступят к строительно-монтажным работам. Параллельно планируется реконструкция участка автомобильной дороги регионального значения Краснодар - Ейск.

В сообщении пресс-службы сказано, что движение в сторону оккупированного Россией Крыма будет идти не только с дороги М-4 "Дон", но и со стороны Краснодара и Ейска. До конца года начнем реконструкцию участка от станицы Медведовской до границы с Динским районом. Вместо существующих двух полос движения обустроим четыре полосы.



Ще на цю тему:

17:01 25.09.2019
Железная дорога Керченского моста построена с расчетом на дальнейшую электрификацию
09:45 20.09.2019
С апреля по сентябрь по «единому» билету в Крым приехали более 180 тысяч пассажиров
13:15 16.09.2019
Виновным в затоплении плавкрана в оккупированном Крыму вынесен приговор
12:21 13.09.2019
Росимущество закупило для "крымской" желдороги более 160 вагонов и 10 локомотивов
18:00 10.09.2019
Керченская паромная переправа за лето перевезла 4,тыс пассажиров
19:40 06.09.2019
Аэропорт Симферополя за 8 месяцев увеличил пассажиропоток на 2%
13:00 04.09.2019
В Крыму трасса "Таврида" оставила несколько сел без благ цивилизации
12:21 30.08.2019
«Ведомости»: от Краснодара до Керченского моста может быть построена новая трасса
17:20 29.08.2019
Летний трафик на Керченском мосту на 8,5% превысил прошлогодние показатели
19:40 27.08.2019
В центре оккупированной Ялты обещают построить многоуровневые парковки
13:00 23.08.2019
Оккупанты обещают открыть движение поездов в Крым согласно графику
17:40 21.08.2019
В новый аэропорт Саратова будут летать самолеты из оккупированного Крыма
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Всі новини країни
Армения Армения
16:15 26.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении развернули полевые пунктов МТО и уничтожили группу диверсантов
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
14:45 24.09.2019
В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
09:45 24.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
09:30 19.09.2019
У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
Всі новини країни
Греция Греция
19:10 26.09.2019
Суда обеспечения Северного флота РФ совершили деловой заход в греческий порт
15:45 26.09.2019
Спасенных датским танкером мигрантов доставили в Грецию
12:41 25.09.2019
Греция профинансирует банки на сумму 9 млрд евро для помощи в продаже невозвратных кредитов
08:30 25.09.2019
Греція готується закрити сухопутні кордони через наплив мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:30 26.09.2019
ЕБРР готов подключиться к проекту Анаклийского порта
16:00 24.09.2019
Рада Європи перевірить виконання Росією рішення ЄСПЛ щодо Грузії
11:00 24.09.2019
Совет НАТО посетит Грузию в начале октября
17:41 23.09.2019
Путин одобрил траты на модернизацию армии Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:00 26.09.2019
Частные компании в Молдове больше не будут охранять госучреждения
13:41 25.09.2019
Майя Санду объяснила, почему Игорь Додон представит Молдову в Нью-Йорке
13:30 24.09.2019
Виступ представника невизнаного Придністров'я в ООН обурив Кишинів
11:30 24.09.2019
В Молдове арестован уставный капитал авиакомпании Air Moldova
Всі новини країни
Россия Россия
21:30 26.09.2019
Ротенберг продаст «Газпрому» его же подрядчика за рекордную сумму
20:30 26.09.2019
"Росморпорт" и завод "Пелла" подписали контракт на строительство ледокола
19:40 26.09.2019
Россиян начнут кормить искусственным мясом
19:00 26.09.2019
ЮВО: Боевые вертолеты уничтожили замаскированные позиции условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:41 25.09.2019
Головним прокурором ЄС стала Лаура Ковеші
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
15:41 23.09.2019
Румунія купила у Нідерландів 48 вживаних потягів, але півтора року не може їх забрати
12:00 20.09.2019
У Румунії розпочалась активна фаза міжнародних навчань
Всі новини країни
Турция Турция
18:15 26.09.2019
Потужний землетрус біля Стамбула викликав паніку серед населення
09:40 25.09.2019
Ердоган в ООН розповів, як бачить подолання гуманітарної кризи в Сирії
15:15 24.09.2019
В Мраморном море близ Стамбула произошло землетрясение / Карта
10:50 23.09.2019
Американський сенатор сподівається на повернення Туреччини в американську програму F-35
Всі новини країни
Украина Украина
21:40 26.09.2019
Україна в ООН заявила про кричущі порушення прав людини в Криму
21:20 26.09.2019
Ростех избежал огромных штрафов за срыв сроков запуска двух тепловых электростанций в Крыму
21:10 26.09.2019
В воде у берегов Севастополя загрязняющих веществ в пять раз больше нормы
21:00 26.09.2019
Прокуратура Криму звернулася до суду з позовом до Кабміну
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд