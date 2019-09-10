На Кубани плвнируют проложить транспортные магистрали к Керченскому мосту
|18:20 26.09.2019
|Крым
Власти Краснодарского края планируют строительство новых транспортных магистралей, которые обеспечат движение в сторону Крыма не только с дороги М-4 "Дон", но и со стороны Краснодара и Ейска.
Соответствующая договоренность достигнута в среду в рамках рабочей встречи в Москве губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с министром транспорта России Евгением Дитрихом, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Кубани.
"Участники встречи обсудили вопросы создания и реконструкции федеральных объектов. Прежде всего, транспортных магистралей к Крымскому мосту - Дальнего западного обхода краевого центра и реконструкцию трассы Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк. Губернатор подчеркнул, что обход столицы Кубани - важный для края проект. Новая магистраль позволит пустить в объезд городской агломерации и зоны перспективной застройки транзитный транспорт и обеспечит подход к Крымскому мосту", - говорится в сообщении пресс-службы.
Положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию объезда Краснодара получено в феврале этого года. Сейчас идет оформление земельных участков. Затем дорожники приступят к строительно-монтажным работам. Параллельно планируется реконструкция участка автомобильной дороги регионального значения Краснодар - Ейск.
В сообщении пресс-службы сказано, что движение в сторону оккупированного Россией Крыма будет идти не только с дороги М-4 "Дон", но и со стороны Краснодара и Ейска. До конца года начнем реконструкцию участка от станицы Медведовской до границы с Динским районом. Вместо существующих двух полос движения обустроим четыре полосы.
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