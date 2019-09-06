На создание "Арт-резиденции "Таврида" в Крыму обещают выделить около 3 млрд рублей

18:00 26.09.2019   Крым

Объем финансирования проекта создания образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида" может составить 2,98 млрд рублей в 2020-2022 годах. 

Об этом говорится в проекте федерального бюджета России на три года, опубликованном на официальном интернет-портале проектов нормативных актов, передает ТАСС.

В материалах сообщается, что финансирование планируется в объеме 1 млрд рублей на 2020 год, 1,41 млрд на 2021 год и 570 млн на 2022 год. Выделение средств предусмотрено на "создание и эксплуатацию образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида" (субсидии, гранты в форме субсидий, подлежащие казначейскому сопровождению)".

Форум молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" проводится в оккупированном Россией Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ". Ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", которое планируется завершить в 2022 году. Центр, который возведут в Судаке, позволит проводить мероприятия форума "Таврида" круглый год.



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