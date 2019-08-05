Судостроительный завод оккупированного Крыма построит две скоростных "Кометы"
|17:30 26.09.2019
|Крым
Строительство двух скоростных судов на подводных крыльях типа "Комета" планируется на судостроительном заводе "Море" в крымской Феодосии.
Заказ планируется выполнить до середины 2021 года, сообщила ТАСС замминистра промышленной политики оккупированного Крыма Елена Элекчян.
Первая "Комета 120М", построенная в Рыбинске, курсирует между Ялтой и Севастополем с лета 2018 года. Сообщалось, что планируется построить еще четыре судна для Крыма.
"На заводе "Море" в Феодосии ведется подготовка производства для достройки двух судов с планируемой сдачей заказчику в середине 2021 года", - сообщила Элекчян.
По ее информации, также планируется задействовать в создании "Комет" мощности судоремонтного завода "Южный Севастополь" в Севастополе. На этом предприятии изданию подтвердили участие в проекте.
Ранее в июне министр промышленной политики оккупированного Крыма Андрей Васюта сообщал российскому изданию, что крымский судостроительный завод "Море" будет выпускать скоростные пассажирские теплоходы на подводных крыльях типа "Комета" по договоренности с их головным производителем - заводом "Вымпел" из Рыбинска.
Захваченный оккупнтами завод "Море" расположен в Феодосии, основная продукция - суда на подводных крыльях и на воздушной подушке. Работает с 1938 года, с середины 1980 годов строил десантные корабли амфибийного типа "Зубр", производил теплоходы "Ракеты", "Восходы", "Кометы". Завод сочетает производство и проектно-конструкторское бюро. В 2018 году Министерство промышленной политики Крыма сообщало, что до 2021 года планируется провести первый этап модернизации предприятия, ориентировочная смета - 1 млрд рублей.
Первая "Комета 120М" построена на заводе "Вымпел" в Рыбинске. Судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания.
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