Судостроительный завод оккупированного Крыма построит две скоростных "Кометы"

17:30 26.09.2019   Крым

Строительство двух скоростных судов на подводных крыльях типа "Комета" планируется на судостроительном заводе "Море" в крымской Феодосии. 

Заказ планируется выполнить до середины 2021 года, сообщила ТАСС замминистра промышленной политики оккупированного Крыма Елена Элекчян.

Первая "Комета 120М", построенная в Рыбинске, курсирует между Ялтой и Севастополем с лета 2018 года. Сообщалось, что планируется построить еще четыре судна для Крыма.

"На заводе "Море" в Феодосии ведется подготовка производства для достройки двух судов с планируемой сдачей заказчику в середине 2021 года", - сообщила Элекчян.

По ее информации, также планируется задействовать в создании "Комет" мощности судоремонтного завода "Южный Севастополь" в Севастополе. На этом предприятии изданию подтвердили участие в проекте.

Ранее в июне министр промышленной политики оккупированного Крыма Андрей Васюта сообщал российскому изданию, что крымский судостроительный завод "Море" будет выпускать скоростные пассажирские теплоходы на подводных крыльях типа "Комета" по договоренности с их головным производителем - заводом "Вымпел" из Рыбинска.

Захваченный оккупнтами завод "Море" расположен в Феодосии, основная продукция - суда на подводных крыльях и на воздушной подушке. Работает с 1938 года, с середины 1980 годов строил десантные корабли амфибийного типа "Зубр", производил теплоходы "Ракеты", "Восходы", "Кометы". Завод сочетает производство и проектно-конструкторское бюро. В 2018 году Министерство промышленной политики Крыма сообщало, что до 2021 года планируется провести первый этап модернизации предприятия, ориентировочная смета - 1 млрд рублей.

Первая "Комета 120М" построена на заводе "Вымпел" в Рыбинске. Судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания.



Ще на цю тему:

10:15 24.09.2019
Для ВМФ России в 2020 году заложат 22 корабля, в том числе и в Крыму
16:30 12.09.2019
Вторая "Комета" в оккупированном Крыму выйдет на линию в 2020 году
18:01 11.09.2019
В оккупированной Керчи не готовы строить вертолетоносцы
11:30 11.09.2019
ГТЛК проведет новый конкурс на поставку пяти пассажирских судов для оккупированного Крыма
10:10 11.09.2019
Росія збирається побудувати в Криму 2 вертольотоносці - ЗМІ
09:40 29.08.2019
Оккупированный Крым готов предложить Сирии услуги по судостроению
15:40 21.08.2019
В оккупированном Крыму в сентябре начнутся испытания второй "Кометы"
15:20 21.08.2019
Морской буксир "Андрей Степанов" прибыл на достройку в Севастополь
11:21 14.08.2019
Фрегат "Адмирал Касатонов" начнет госиспытания в сентябре
14:01 12.08.2019
Судостроители аннексированного Крыма получили заказ Росморречфлота на судно для ДФО
16:40 05.08.2019
В оккупированном Крыму решили построить плавучий док для атомных ледоколов - СМИ
14:20 05.08.2019
Судостроительный завод в оккупированном Крыму рассчитывает на греческие контракты
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Всі новини країни
Армения Армения
16:15 26.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении развернули полевые пунктов МТО и уничтожили группу диверсантов
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
14:45 24.09.2019
В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
09:45 24.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
09:30 19.09.2019
У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
Всі новини країни
Греция Греция
19:10 26.09.2019
Суда обеспечения Северного флота РФ совершили деловой заход в греческий порт
15:45 26.09.2019
Спасенных датским танкером мигрантов доставили в Грецию
12:41 25.09.2019
Греция профинансирует банки на сумму 9 млрд евро для помощи в продаже невозвратных кредитов
08:30 25.09.2019
Греція готується закрити сухопутні кордони через наплив мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:30 26.09.2019
ЕБРР готов подключиться к проекту Анаклийского порта
16:00 24.09.2019
Рада Європи перевірить виконання Росією рішення ЄСПЛ щодо Грузії
11:00 24.09.2019
Совет НАТО посетит Грузию в начале октября
17:41 23.09.2019
Путин одобрил траты на модернизацию армии Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:00 26.09.2019
Частные компании в Молдове больше не будут охранять госучреждения
13:41 25.09.2019
Майя Санду объяснила, почему Игорь Додон представит Молдову в Нью-Йорке
13:30 24.09.2019
Виступ представника невизнаного Придністров'я в ООН обурив Кишинів
11:30 24.09.2019
В Молдове арестован уставный капитал авиакомпании Air Moldova
Всі новини країни
Россия Россия
21:30 26.09.2019
Ротенберг продаст «Газпрому» его же подрядчика за рекордную сумму
20:30 26.09.2019
"Росморпорт" и завод "Пелла" подписали контракт на строительство ледокола
19:40 26.09.2019
Россиян начнут кормить искусственным мясом
19:00 26.09.2019
ЮВО: Боевые вертолеты уничтожили замаскированные позиции условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:41 25.09.2019
Головним прокурором ЄС стала Лаура Ковеші
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
15:41 23.09.2019
Румунія купила у Нідерландів 48 вживаних потягів, але півтора року не може їх забрати
12:00 20.09.2019
У Румунії розпочалась активна фаза міжнародних навчань
Всі новини країни
Турция Турция
18:15 26.09.2019
Потужний землетрус біля Стамбула викликав паніку серед населення
09:40 25.09.2019
Ердоган в ООН розповів, як бачить подолання гуманітарної кризи в Сирії
15:15 24.09.2019
В Мраморном море близ Стамбула произошло землетрясение / Карта
10:50 23.09.2019
Американський сенатор сподівається на повернення Туреччини в американську програму F-35
Всі новини країни
Украина Украина
21:40 26.09.2019
Україна в ООН заявила про кричущі порушення прав людини в Криму
21:20 26.09.2019
Ростех избежал огромных штрафов за срыв сроков запуска двух тепловых электростанций в Крыму
21:10 26.09.2019
В воде у берегов Севастополя загрязняющих веществ в пять раз больше нормы
21:00 26.09.2019
Прокуратура Криму звернулася до суду з позовом до Кабміну
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд