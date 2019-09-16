Термінал ТІС-КТ наростив контейнерооборот майже удвічі

17:00 26.09.2019   Украина

Терміналу ТІС-КТ з січня по серпень 2019 року вдалося наростити контейнерооборот майже удвічі ― він переробив 130 661 TEU, що на 96,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Значну роль у цьому відіграв прихід на термінал океанського сервісу МЕ3 перевізника Maersk Line на додачу до сервісу Maersk Line Ecumed, який уже працює на терміналі. ТІС-КТ зміг запропонувати компанії Maersk розвинену портову інфраструктуру. Всього за рік обслуговування сервісу МЕ3 термінал ТІС-КТ прийняв 52 контейнеровози і обробив 51 031 контейнер, або близько 75 тис. TEU, пишуть Порти України.

Одна з головних переваг терміналу ― інтеграція із залізничною інфраструктурою та висока швидкість обробки вантажів. Термінал має найдовший в Україні контейнерний причал (600 м) і оснащений п'ятьма STS-кранами в одній лінійці, чого немає на жодному з інших українських контейнерних терміналів. До того ж із ТІС відправляються сьогодні 12 регулярних контейнерних поїздів за п'ятьма напрямками ― до Дніпра, Києва, Харкова тощо.

У жовтні цього року Maersk Line, яку в Україні представляє компанія Maersk Ukraine (гендиректор Роман Колоянов), запустить ще один сервіс на терміналі ТІС-КТ. Це буде щотижневий фідерний сервіс, який з'єднає порт «Південний» і грузинський порт Поті. Термінал TІС почне працювати і в режимі трансшипменту. Досі трансшипмент на Чорному морі забезпечувала лише румунська Констанца. З українських портів невеликі обсяги трансшипменту до 12 тис. TEU переробляв термінал «Бруклін-Київ Порт» з 2010 по 2015 роки.



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