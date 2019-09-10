25 сентября Центр судоремонта "Зведочка" объявил запрос предложений на осуществление строительного и финансового контроля за реконструкцией и техническим перевооружением 2-камерного сухого дока на 35-м судоремонтном заводе (35 СРЗ).

Согласно данным ЕИС в сфере закупок, заявки на участие в процедуре принимаются до 7 октября 2019 года. Стоимость работ оценивается в 142,4 млн рублей, пишет sudostroenie.info.

Как следует из текста проекта договора, исполнитель начнёт оказание услуг с момента заключения договора и завершит до 15 декабря 2022 года, но не ранее получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Напомним, модернизированный сухой док 35-го СРЗ, созданный путём объединения двух существующих доков, предполагается использовать для замены затонувшего в октябре 2018 года плавучего дока ПД-50. Сооружение необходимо для восстановления технической готовности тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".