Загоревшееся российское судно с аммиаком на борту затонуло в норвежсом порту / Фото

16:45 26.09.2019   Россия

Загоревшийся российский траулер «Бухта Наездник» затонул в норвежском порту Трёмсе. 

Кадры с лежащим на дне судном показал в своей трансляции телеканал NRK, пишет ghall.com

На фото траулер лежит на боку, его правый борт виднеется над поверхностью воды. Над судном по-прежнему наблюдается дым, рядом с ним работает катер с водяной пушкой. 

Как сообщил генконсул России в Киркенесе Игорь Лапицкий, пожарные пытались искусственно сместить осевую нагрузку судна, чтобы накренить его и затопить непосредственно у причала в целях тушения огня. 

По данным генконсульства, начали эвакуацию 92 человек с близлежащих судов в радиусе 300 м, так как на борту находилось некоторое количество аммиака, из-за чего была высокая вероятность взрыва. 

Напомним, у берегов Норвегии загорелся российское судно.

Экипаж судна состоит из 29 человек. По предварительной версии, причиной пожара могла стать халатность при проведении сварочных работ на судне. Экипаж временно разместили на территории Университетского госпиталя Северной Норвегии.



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