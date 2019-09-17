Артиллеристы Черноморского флота совершенствуют огневое мастерство на крымском полигоне
|16:30 26.09.2019
|Крым
На полигоне Опук в оккупированном Крыму проходят плановые мероприятия боевой подготовки артиллерийских подразделений соединений и частей, входящих в состав армейского корпуса Черноморского флота.
Артиллерийские расчеты отрабатывают взаимодействие с постами наблюдения и разведки, которые с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА) осуществляют обнаружение целей и корректирование огня, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Артиллеристы сдают нормативы по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций, отрабатывают тактику ведения боевых действий в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп, а также действия при обороне морского побережья.
В учении задействованы самоходные артиллерийские установки «Мста-Б», буксируемые гаубицы «Д-30», реактивные системы залпового огня «Град» и минометные подразделения, имеющие на вооружении миномёты «Поднос».
Проводимые мероприятия боевой подготовки проходят в рамках проведения лагерных сборов ракетных и артиллерийских подразделений флота и являются обязательным элементом цикла их боевой подготовки.
Всего в лагерном сборе задействовано более 200 единиц вооружения и специальной техники и около 1000 военнослужащих из состава ракетных и артиллерийских подразделений армейского корпуса и береговых ракетно-артиллерийских соединений Черноморского флота.
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