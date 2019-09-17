На полигоне Опук в оккупированном Крыму проходят плановые мероприятия боевой подготовки артиллерийских подразделений соединений и частей, входящих в состав армейского корпуса Черноморского флота.

Артиллерийские расчеты отрабатывают взаимодействие с постами наблюдения и разведки, которые с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА) осуществляют обнаружение целей и корректирование огня, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Артиллеристы сдают нормативы по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций, отрабатывают тактику ведения боевых действий в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп, а также действия при обороне морского побережья.

В учении задействованы самоходные артиллерийские установки «Мста-Б», буксируемые гаубицы «Д-30», реактивные системы залпового огня «Град» и минометные подразделения, имеющие на вооружении миномёты «Поднос».

Проводимые мероприятия боевой подготовки проходят в рамках проведения лагерных сборов ракетных и артиллерийских подразделений флота и являются обязательным элементом цикла их боевой подготовки.

Всего в лагерном сборе задействовано более 200 единиц вооружения и специальной техники и около 1000 военнослужащих из состава ракетных и артиллерийских подразделений армейского корпуса и береговых ракетно-артиллерийских соединений Черноморского флота.