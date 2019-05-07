"Крымэнерго" может получить из федерального бюджета более 7 млрд рублей

13:15 26.09.2019   Крым

"Крымэнерго" в 2020-2021 годах может получить в виде взноса в уставный капитал компании 7,4 миллитьиарда рублей.

Это  следует из проекта федерального бюджета РФ на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, который опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости

Так, предполагается, что в устав компании в 2020 году будет внесено 1,83 миллиарда рублей, в 2021 году — 5,56 миллиарда рублей. Такие бюджетные ассигнования предполагаются в рамках федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию оккупированных Крыма и Севастополя до 2022 года. 

В 2018 году Минэнерго РФ поясняло, что "Крымэнерго" будут выделены средства из бюджета для реконструкции электросетей в Крыму. 

Кроме этого Крым и Севастополь в 2020-2022 годах году могут получить из бюджета России 5,96 миллиарда рублей для компенсации территориальным сетевым организациям (ТСО) выпадающих доходов. Выпадающие доходы местных электросетевых компаний связаны с тем, что тарифы на услуги по передаче электроэнергии в оккупированных Крыму и Севастополе ниже экономически обоснованного уровня. 

Так, проект бюджета предполагает выделение субсидий в 2020 году в размере 3,5 миллиарда рублей, в 2021 году — 1,2 миллиарда рублей, в 2022 году — также 1,2 миллиарда рублей.



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