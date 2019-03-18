Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро

16:00 26.09.2019   Болгария

Обанкротившаяся британская туристическая компания Thomas Cook должна отельерам Болгарии около 36 млн. евро. 

Об этом сообщил председатель болгарского Института анализа и оценки туризма Румен Драганов, пишут Новости Болгарии.

При этом сумма предполагаемых потерь будет ещё больше — около 100 млн. левов (50 млн. евро). С компанией Thomas Cook в Болгарии работало 58 отелей.

В настоящее время в одном из отелей Солнечного берега отдыхает 200 британских и немецких туристов от Thomas Cook, за них ничего не заплачено.

„Нам нет смысла субсидировать Thomas Cook при условии, что они должны нам крупную сумму“, — объяснил собственник отеля Ростислав Димитров, который будет вынужден переложить свои убытки на отдыхающих либо обанкротится.

По мнению председателя Союза собственников Солнечного берега Пламена Копчева, в ближайшее время стоит ожидать целую вереницу банкротств собственников отелей.



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