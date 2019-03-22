Греческие власти заявляют, что 40 мигрантов, спасенные из поврежденной парусной яхты проходящим мимо датским танкером, благополучно прибыли в порт Каламата, на юге Греции.

В заявлении береговой охраны говорится, что 34 мужчины, две женщины и четверо детей были высажены с борта датского торгового судна в среду в порту Каламата, на юге Греции. Во вторник ,к юго - западу от острова Занинфос, их подобрал танкер Navigare Tolero, пишут Русские Афины.

Национальности мигрантов не были обнародованы. Было неясно, откуда они плыли , но предполагается, что их целью была Италия.

Двое мужчин, задержанных вместе с мигрантами, управляли парусником под турецким флагом, были арестованы за торговлю людьми.

Аналогичная ситуация произошла полтора года назад, когда двое украинцев, которые плыли из Турции в Италию на моторном катере, после поломки двигателей, были подобраны танкером (вот везет же на танкеры) GAGLIARDA под флагом Мальты. Через несколько часов, украинцев высадили в порту Патры, где их немедленно арестовали. В итоге украинцам присудили срок 233 года строгого режима и 745000 тысяч евро штрафа.