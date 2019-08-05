ЕБРР готов подключиться к проекту Анаклийского порта

15:30 26.09.2019   Грузия

Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Юрген Ригтерникз заявил, что банк готов подключиться к процессу строительства Анаклийского порта в случае, если будет коммерчески выгодное решение. 

По его словам, он уже встретился с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, и в ходе встречи обсуждался в том числе и этот проект, сообщает Бизнес.Грузия

«Я был с визитом в Армении, встречался с бизнесменами и представителями правительства, и даже они очень заинтересованы в проекте Анаклиа. Он имеет большое значение не только для Грузии, но и для всего региона» - заявил он. 

По его словам, он пока не может в деталях говорить о том, в какой форме Евробанк будет участвовать в проект, так как еще нет ясности, какие решения будут принимать правительство и инвесторы.

«В идеале, конечно, самый лучший вариант – это чтоб наша поддержка вообще не понадобилась, так как мы – банк развития и подключаемся к тем проектам, которые по тем или иным причинам не могут быть освоены частным сектором. Мы называем это «необходимостью дополнительного включения». Я сказал премьер-министру, что в случае, если осуществить проект полностью за счет частных инвестиций не удастся, то мы готовы принять в нем участие» - заявил Юрген Ригтерник.

Как известно, окончательное решение об инвестировании проекта должно быть принято до 15 октября. В случае, если инвесторы откажутся финансировать строительство, не исключается и проведение государством нового тендера на строительство порта. 

Кроме того, в этот же срок Консорциум развития Анаклиа должен найти замену американской компании «Конти», которая с первого дня принимала участие в проекте, но недавно объявила о выходе из состава Консорциума. 



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