25 сентября правительство Молдовы одобрило установление запрета частным компаниям предоставлять охранные услуги государственным объектам стратегического значения.

Об этом сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на управление правительства по связям с прессой и протоколу.

Таким образом, частная охрана будет запрещена в министерствах и организационных структурах, входящих в их сферу компетенции, центральных административных органах, подведомственных правительству, а также организационных структурах, в том числе публичных учреждениях, финансируемых из госбюджета, автономных органах публичной власти, на объектах хранения и складирования оружия, боеприпасов, взрывчатых и радиоактивных веществ, на объектах хранения наркотических и психотропных препаратов (кроме медицинских учреждений и частных аптек), в судах и прокуратурах, а также в госпредприятиях, акционерных обществах с госкапиталом и коммерческих компаниях с мажоритарным пакетом, принадлежащим государству.

«Это законопроект, который поможет нам уничтожить еще одну коррупционную схему, созданную олигархическим режимом. Очень много госучреждений «охраняли» фирмы Плахотнюка или его людей. Договора предоставлялись сомнительным образом, а то, как данные учреждения охранялись, мы тоже увидели на собственном опыте», - сказала Майя Санду.