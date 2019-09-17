ЮВО: Авиация отработала ракетно-бомбовые удары по наземным целям в Крыму
|14:30 26.09.2019
|Крым
Экипажи самолетов авиации ВВС и ПВО Южного военного округа уничтожили бомбовыми и ракетными ударами наземные цели на полигоне Опук в Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В рамках планового выполнения полётных заданий экипажи бомбардировщиков СУ-24 и штурмовиков СУ-25СМ нанесли бомбовые и ракетные удары по мишенным позициям», – говорится в сообщении.
В ходе полетов порядка десяти экипажей выполнили прицельное бомбометание, пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационных пушек по мишеням, имитирующим командные пункты, военную технику и огневые точки условного противника.
Все практические действия экипажей были зафиксированы комплексами объективного контроля в районе боевого применения, анализ данных которых в дальнейшем будут использован при оценке эффективности действий пилотов.
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