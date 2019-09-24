Первая очередь российского сухогрузного морского порта Тамань будет введена в эксплуатацию в 2024 году, инвестиции в его постройку составят 171 млрд рублей.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на "Ведомости".

"Предполагается, что в компании "РМП-Тамань" - концессионере сухогрузного морского порта Тамань - будет пять участников: помимо ФГУП "Росморпорт" это "Кузбассразрезуголь", СУЭК, "Металлоинвест" и РЖД. Всем участникам направлены предложения о покупке долей компании, проекты акционерного соглашения и текст предварительного меморандума", - сказал гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев. Сейчас "РМП-Тамань" на 100% принадлежит "Росморпорту".

Планируется, что первая очередь строительства мощностью 66,9 млн т будет введена в эксплуатацию в 2024 году, инвестиции в нее составят 171 млрд рублей.

Из них 81 млрд рублей планируется потратить на подходной канал, волнозащитные сооружения, ж/д станцию, причалы и т. д., которые по концессии построит "РМП-Тамань". Участниками этой концессии должны стать инвесторы, которые также направят в сумме 90 млрд рублей на строительство грузовых терминалов.

Как сообщалось, российские угольные компании потеряли интерес к проекту строительства сухогрузного района морского порта Тамань. Ключевым инвестором реализации сухогрузного района российского морского порта Тамань может стать "Металлоинвест" на фоне сокращения масштабов проекта.

Потенциальный конкурент украинского порта Южный - российский порт Тамань пока не заключил концессионного соглашения на строительство сухогрузного района. Строительство обсуждается уже несколько лет, рассматривались различные варианты реализации: с участием Новороссийского морского торгового порта, Гоитсударственной транспортной лизинговой компании.