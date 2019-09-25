Порт Бердянск принял судно Eemslift Nadine с комплектами ветрогенераторов для Приморской ВЭС-2.

Как сообщает ЦТС, об этом проинформировала Администрация морского порта Бердянск в Facebook.

"ГП "БМТП" успешно обработало очередное судно с комплектами ветрогенераторов для Приморской ВЭС-2. Два комплекта башен из 10 единиц оперативно разгрузили 3 комплексные бригады №№ 2,3,4", - рассказали в порту.

Судно Eemslift Nadine (флаг Нидерландов) предназначено для перевозки тяжелых и негабаритных грузов, его длина - 112 метров, ширина 16,8 метров, дедвейт 4200 тонн.

Фото с сайта ЦТС