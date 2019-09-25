В порту Мариуполь грузят 73-тонные комплектующие для атомной электростанции / Фото
|13:45 26.09.2019
|Мариуполь
В порту Мариуполь проходит погрузка на судно Falcona партии экспортных обечаек для строительства АЭС весом от 40 до 73 тонн.
Погрузку тяжелого оборудования ведут по новой технологии, сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ГП "Морской торговый порт Мариуполь".
"Погрузка на теплоход Falcona производится в присутствии представителя отдела технологии. Новшество самого процесса в том, что происходит он с применением грузовых стропов не из привычных стальных канатов, как раньше, а с использованием текстильных строп-лент большой грузоподъемности с защитными чехлами", - сказали в порту.
В госстивидоре отметили, что за 10 месяцев эксплуатации грузовые стропы украинского производства, которые изначально закупались для перевалки рулонной стали уже успели зарекомендовать свою надежность и износоустойчивость по сравнению с предыдущими образцами.
Сухогруз общего назначения Falcona (флаг Молдова) имеет длину 82 м и ширину - почти 12 метров. Дедвейт судна - 2151 тонн.
Ще на цю тему:
Порт Пивденный принял уже второе судно под погрузку карбамида после более чем годового перерыва / Фото
В январе-августе Херсонский порт увеличил грузооборот на 24,4%
У січні-серпні морпорти збільшили контейнерооборот на 19,7%
Порт Мариуполь за январь-август сократил перевалку на 3%
В январе-августе Одесский порт увеличил грузооборот на 17%
Контейнерный терминал Одесса вышел на третье место по объемам перевалки контейнеров среди черноморских терминалов
У січні-серпні обсяг вантажоперевезень Дніпром збільшився на 29%
У січні-серпні морпорти України збільшили вантажообіг на 18,8%
В порту Пивденный обрабатывают одновременно 5 кейпсайзов / Фото