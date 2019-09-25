В порту Мариуполь проходит погрузка на судно Falcona партии экспортных обечаек для строительства АЭС весом от 40 до 73 тонн.

Погрузку тяжелого оборудования ведут по новой технологии, сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ГП "Морской торговый порт Мариуполь".

"Погрузка на теплоход Falcona производится в присутствии представителя отдела технологии. Новшество самого процесса в том, что происходит он с применением грузовых стропов не из привычных стальных канатов, как раньше, а с использованием текстильных строп-лент большой грузоподъемности с защитными чехлами", - сказали в порту.

В госстивидоре отметили, что за 10 месяцев эксплуатации грузовые стропы украинского производства, которые изначально закупались для перевалки рулонной стали уже успели зарекомендовать свою надежность и износоустойчивость по сравнению с предыдущими образцами.

Сухогруз общего назначения Falcona (флаг Молдова) имеет длину 82 м и ширину - почти 12 метров. Дедвейт судна - 2151 тонн.



Фото: ГП "Морской торговый порт Мариуполь"/Facebook