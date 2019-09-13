В рамках проекта на создание системы оповещения населения на новой элементной базе, государственным казенным учреждением оккупированного Крыма «Безопасный регион» приобретен мобильный комплекс оповещения на базе автомобиля высокой проходимости.

Об этом сообщают Новости Крыма со ссылкой на пресс-службу министерства чрезвычайных ситуаций оккупированного Крыма.

Мобильный комплекс оповещения (МКО) предназначен для оповещения населения об угрозах чрезвычайных ситуаций в труднодоступной местности, а также в населенных пунктах, где отсутствует покрытие действующей системы оповещения населения: «Мобильный комплекс поможет быстро и эффективно донести экстренную информацию до гражданского населения, выездных отрядов, туристических групп в труднодоступной местности».

В комплектации автомобиля — четыре громкоговорителя мощностью по 50 Вт каждый, радиостанция для связи с оперативным дежурным центрального пульта оповещения населения Крыма, автономный источник электропитания с продолжительным ресурсом действия.

Вещание происходит прямо из громкоговорителей, установленных на крыше транспортного средства, как во время движения, так и режиме подключения МКО к стационарным источникам электропитания на стоянке. Сообщение о ЧС поступает на борт из единой дежурно-диспетчерской службы района (ЕДДС). Кроме этого, МКО может воспроизводить заранее записанные сообщения, либо транслировать сообщения, поступающие со встроенного в кабине микрофона.