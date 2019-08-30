ЗСУ отримали перші мінометні комплекси "Барс-8ММК" / Відео
|13:00 26.09.2019
|Украина
Під час випробувань було перевірено відповідність тактико-технічних характеристик шести мобільних мінометних комплексів, виготовлених у рамках державного оборонного замовлення.
На одному з військових полігонів Збройних сил України пройшли приймально-передавальні випробування самохідних мінометних комплексів на базі броньованого автомобілю "Барс-8" – "Барс-8ММК", повідомляє ZN,UA з посиланням на прес-службу "Укрспецекспорту".
Під час випробувань було перевірено відповідність тактико-технічних характеристик шести мобільних мінометних комплексів, виготовлених у рамках державного оборонного замовлення, заявленим, а також проводилися навчальні стрільби.
"Барс-8ММК" – мобільний мінометний комплекс на базі броньованого автомобілю "Барс-8". Вперше "Барс-8ММК" продемонстрували під час міжнародної виставки "Зброя та безпека 2017". Комплекс озброєний 120-мм мінометом UKR-MMС, екіпаж машини складається з трьох осіб. Боєкомплект комплексу складається з 60 мін. Час необхідний для переходу з похідного положення до готовності здійснити перший постріл – 35 секунд, з бойового положення у похідне – до 25 секунд.
14 березня 2019 року на загальновійськовому полігоні ЗСУ пройшли випробування бронеавтомобіля "Козак-2", призначеного до постановки на озброєння.
Раніше в Україні завершили випробування модернізованих зенітних комплексів "Куб" і "Тор". Повернення комплексів на озброєння протиповітряної оборони Сухопутних військ підвищить потенціал ЗСУ та української системи протиповітряної оборони.
Як повідомлялося, нові українські бойові машини - реактивна система залпового вогню "Верба" і пускова установка для реактивних систем "Вільха" почали виробляти на Шепетівському ремонтному заводі (ШРЗ); передбачається, що перші штатні підрозділи української армії, озброєні новими системами, будуть сформовані вже цього року.
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