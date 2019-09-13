Засудженого у “справі Веджіє Кашка” Асана Чапуха відпустили з відділення російської поліції в окупованому Сімферополі.

За словами адвоката Айдера Азаматова співробітники поліції намагалися допитати його підзахисного, проте той відмовився, пославшись на 51 статтю Конституції Росії. Самого адвоката до Чапуха не пустили. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, передає УНН.

“У відділі він перебував з 13:30. Зараз він удома. (Чапуха — ред) намагалися допитати, але він відмовився пославшись на 51 статтю. Відпустили без складання протоколу”, — розповів Азаматов в коментарі Крим.Реаліі.

Адвокат відмовився відповідати, на предмет чого саме співробітники поліції намагалися допитати Чапуха, уточнивши, що відповість на це питання пізніше.

23 листопада 2017 року в анексованому Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар — Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі.

Їх підозрювали у вимаганні коштів у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. При затриманні російськими силовиками стало погано ветеранці кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше жінка померла.

Активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял стверджує, що громадянин Туреччини, в зв’язку з яким затримали групу активістів, вкрав гроші сім’ї Веджіє Кашка.

17 квітня підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя виніс вирок фігурантам “справи Веджіє Кашка”, обвинуваченим у вимаганні коштів. Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казима Аметова засудили до 3 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 3,5 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки.

До розгляду апеляції на вирок всі фігуранти справи будуть перебувати під домашнім арештом.

Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Казим Аметов і Руслан Трубач не визнали свою провину.