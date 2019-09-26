Команда дослідників з Північного флоту ВМФ РФ і Російського географічного товариства в ході повторення експедиції Юліуса Пайєра в Баренцевому морі стала жертвою нападу моржихи.

Про це пише Апостроф з посиланням на Business Insider.

Члени експедиції висаджувалася на мис Геллера (острів Вільчека) і тільки дивом врятувалися на шлюпці після того, як на них напала моржиха, яка злякалася за своїх дитинчат.



"Човен пішов на дно, але трагедії вдалося уникнути завдяки чітким діям командира загону. Всі учасники висадки благополучно дісталися до берега", - пишуть в географічному товаристві.

Представники Північного флоту запевнили, що російські військові, які супроводжували дослідників, змогли втекти від переслідування тварини, не заподіявши їй шкоди.

Тепер місія змушена закінчувати експедицію на рятувальному буксирному судні російського флоту.