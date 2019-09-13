В оккупированный Крым перебросили истребительный полк из Мурманска
|08:45 26.09.2019
|Крым
Личный состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота осуществил перебазирование на самолетах МиГ-29К в оккупированный Крым для отработки техники взлёта и посадки самолёта с наземный испытательного тренировочного комплекса НИТКА.
Летчики-истребители совершили перелет из Мурманской области в Крым общей протяженностью более 2500 километров, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
В ближайшее время экипажам предстоит сдать зачеты по теоретической подготовке и приступить непосредственно к выполнению полетов с тренировочного комплекса.
Программа тренировок предусматривает отработку полного цикла подготовки лётчиков к посадке на авианосец. Тренировки лётчиков-истребителей на тренажёре займут около месяца.
Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) – специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца – предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Комплекс представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу в виде корабельной палубы, оборудованную трамплином и аэрофинишерами. Габариты полосы эквивалентны габаритам полетной палубы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
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