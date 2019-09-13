Личный состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота осуществил перебазирование на самолетах МиГ-29К в оккупированный Крым для отработки техники взлёта и посадки самолёта с наземный испытательного тренировочного комплекса НИТКА.

Летчики-истребители совершили перелет из Мурманской области в Крым общей протяженностью более 2500 километров, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

В ближайшее время экипажам предстоит сдать зачеты по теоретической подготовке и приступить непосредственно к выполнению полетов с тренировочного комплекса.

Программа тренировок предусматривает отработку полного цикла подготовки лётчиков к посадке на авианосец. Тренировки лётчиков-истребителей на тренажёре займут около месяца.

Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) – специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца – предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Комплекс представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу в виде корабельной палубы, оборудованную трамплином и аэрофинишерами. Габариты полосы эквивалентны габаритам полетной палубы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».