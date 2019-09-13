В оккупированный Крым перебросили истребительный полк из Мурманска

08:45 26.09.2019   Крым

Личный состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота осуществил перебазирование на самолетах МиГ-29К в оккупированный Крым для отработки техники взлёта и посадки самолёта с наземный испытательного тренировочного комплекса НИТКА.

Летчики-истребители совершили перелет из Мурманской области в  Крым общей протяженностью более 2500 километров, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

В ближайшее время экипажам предстоит сдать зачеты по теоретической подготовке и приступить непосредственно к выполнению полетов с тренировочного комплекса.

Программа тренировок предусматривает отработку полного цикла подготовки лётчиков к посадке на авианосец. Тренировки лётчиков-истребителей на тренажёре займут около месяца.

Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) – специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца – предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Комплекс представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу в виде корабельной палубы, оборудованную трамплином и аэрофинишерами. Габариты полосы эквивалентны габаритам полетной палубы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».



Ще на цю тему:

10:30 26.09.2019
На Черноморском флоте провели учение по поиску и оказанию помощи экипажу подводной лодки
15:41 25.09.2019
Подлодка "Колпино" погрузилась в сероводород Черного моря
17:15 24.09.2019
Міністр оборони не бачить прогресу в переговорах про повернення захоплених Росією кораблів
14:15 24.09.2019
Российский ракетный фрегат "Адмирал Макаров" вошел в Средиземное море
09:05 24.09.2019
Корабли Черноморского флота вернулись в пункты базирования после учений
20:01 23.09.2019
Знищення кораблів, висадка десанту й ракети: РФ провела навчання у Чорному морі
16:41 23.09.2019
Фрегат оккупантов «Адмирал Макаров» идет в Средиземное море
16:21 23.09.2019
Бригадное учение оккупантов: морпехи под прикрытием авиации с боем захватили участок крымского побережья
11:01 23.09.2019
Окупанти в Криму затіяли нове "будівництво століття"
20:20 20.09.2019
Еще одно ДТП с участием российской военной техники на трассе «Таврида» / Фото
17:15 20.09.2019
Суд разрешил следователям ГБР изъять секретные документы по Керченскому проливу
10:15 20.09.2019
На Черноморском флоте провели учение по оказанию помощи аварийному кораблю
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Всі новини країни
Армения Армения
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
14:45 24.09.2019
В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
09:45 24.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли учения
10:30 23.09.2019
Вірменія і Азербайджан проведуть в Нью-Йорку міністерську зустріч з питань Карабаху
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
09:30 19.09.2019
У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
Всі новини країни
Греция Греция
12:41 25.09.2019
Греция профинансирует банки на сумму 9 млрд евро для помощи в продаже невозвратных кредитов
08:30 25.09.2019
Греція готується закрити сухопутні кордони через наплив мігрантів
17:45 24.09.2019
Российский магнат приобрел легендарную виллу на Крите
12:21 23.09.2019
У Греції затримали сирійських мігрантів, що видавали себе за волейбольну команду з України
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 24.09.2019
Рада Європи перевірить виконання Росією рішення ЄСПЛ щодо Грузії
11:00 24.09.2019
Совет НАТО посетит Грузию в начале октября
17:41 23.09.2019
Путин одобрил траты на модернизацию армии Абхазии
19:45 20.09.2019
EBRD рассматривает вопрос выделения городу Тбилиси 50 миллионов евро
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:41 25.09.2019
Майя Санду объяснила, почему Игорь Додон представит Молдову в Нью-Йорке
13:30 24.09.2019
Виступ представника невизнаного Придністров'я в ООН обурив Кишинів
11:30 24.09.2019
В Молдове арестован уставный капитал авиакомпании Air Moldova
13:41 23.09.2019
Президент Молдови: ми хочемо інтеграції в ЄАЕС, але угода з ЄС не дозволяє
Всі новини країни
Россия Россия
14:15 26.09.2019
В России пожар на крупнейшем в мире плавзаводе тушат уже третьи сутки
12:45 26.09.2019
Перелякана тварина потопила човен російського Північного флоту / Фото
12:15 26.09.2019
"Не заслуговує на довіру": НАТО відкинула пропозицію Москви ввести мораторій на розміщення РСМД
11:45 26.09.2019
У берегов Норвегии загорелось российское судно: есть пострадавшие / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:41 25.09.2019
Головним прокурором ЄС стала Лаура Ковеші
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
15:41 23.09.2019
Румунія купила у Нідерландів 48 вживаних потягів, але півтора року не може їх забрати
12:00 20.09.2019
У Румунії розпочалась активна фаза міжнародних навчань
Всі новини країни
Турция Турция
09:40 25.09.2019
Ердоган в ООН розповів, як бачить подолання гуманітарної кризи в Сирії
15:15 24.09.2019
В Мраморном море близ Стамбула произошло землетрясение / Карта
10:50 23.09.2019
Американський сенатор сподівається на повернення Туреччини в американську програму F-35
20:40 20.09.2019
Турецька Aras має намір брати участь в конкурсі на концесію «Ольвії»
Всі новини країни
Украина Украина
14:30 26.09.2019
ЮВО: Авиация отработала ракетно-бомбовые удары по наземным целям в Крыму
14:00 26.09.2019
Порт Бердянск принял 112-метровое судно с грузом ветрогенераторов / Фото
13:45 26.09.2019
В порту Мариуполь грузят 73-тонные комплектующие для атомной электростанции / Фото
13:30 26.09.2019
В оккупированном Крыму появился мобильный комплекс оповещения
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд