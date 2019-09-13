Один з фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” у критичному стані – адвокат

11:15 26.09.2019   Крым

Фігурант другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміль Гафаров перебуває у критичному стані через хронічне захворювання нирок.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на адвоката Ріфата Яхіна.

«У нього (Джафарова) ризикова четверта стадія захворювання нирок, звичайно, це — критичний стан здоров’я», - сказав адвокат.

Він розповів, що за час утримання в СІЗО №5 Ростова-на-Дону Гафарова двічі обстежували лікарі, але дійшли висновку, що в нього немає захворювань, які перешкоджають утриманню під вартою.

«Ще в березні відразу після затримання я подав клопотання про медичний огляд Джеміля Гафарова через хворобу серця і нирок, щоб лікарі його обстежили і дійшли висновку про наявність хвороб, які перешкоджають утримуванню в СІЗО. У червні медобстеження провели, але тільки щодо хвороби серця. Це при тому, що у Гафарова хронічне захворювання нирок четвертого ступеня. В результаті лікарі надали висновок, що у нього немає захворювань, що перешкоджають утриманню під вартою», – розповів адвокат.

Після цього Яхін подав у суд на керівництво СІЗО через тривалі терміни розгляду клопотання про призначення медогляду і його неякісне проведення.

«Після цього ситуація зрушила. Суддя зобов’язала їх провести повторне повне медобстеження. Але і воно пройшло погано. У лікарні з Джемілем було дев’ять конвоїрів, деякі з них в бронежилетах з касками, автоматами. Його пристебнули наручниками до ліжка. Нефролог через це боявся до нього підійти. За словами Джеміля, лікар сказала йому: «Можна я не буду до вас підходити, а звідси питатиму?». Після цього коментарі про об’єктивність обстеження мені здаються зайвими. Очевидно, в ув’язненні знову дійшли висновку, що Гафаров може утримуватися в СІЗО», – пояснив адвокат.

За словами Яхіна, коли він у вересні відвідував Гафарова в СІЗО, той скаржився, що «у нього опухли ноги і проявилася подагра». Крім того, за його словами, співробітники ізолятора «вибірково» передають необхідні для лікування чоловіка препарати.

Як відомо, працівники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в анексованому Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24 активістів. Їх підозрюють в участі та організації осередку забороненої в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Обвинуваченими у цій справі є 25 кримських татар.



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