У берегов Норвегии загорелось российское судно: есть пострадавшие / Фото
|11:45 26.09.2019
|Россия
Российский траулер «Бухта Наездник» загорелся в северном норвежском порту Тромсё.
Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на информацию местной полиции, пишет Информационное сопротивление.
Норвежская телекомпания NRK сообщила, что 12 из 29 членов экипажа были отправлены в больницу с подозрением на отравление угарным газом. Предполагается, что халатность во время сварочных работ привела к пожару, сообщил российский консул в пограничном городе Киркенес Игорь Лапицкий.
Фото с сайта ЧБ
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