Минобороны России в 2020 году более чем на 20% увеличит расходы на выплаты пособий членам семей военных, погибших или получивших инвалидность.

Это следует из проекта федерального бюджета, сообщает Интерфакс.

В документе указывается, что министерство планирует потратить 6,984 млрд рублей на "пособия и компенсации членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, которым установлена инвалидность вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, и лицам, уволенным с военной службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы".



В 2019 году расходы на те же цели составляли 5,756 млрд рублей.



В сентябре 2018 года глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев сообщил, что за время военной операции в Сирии погибли 112 российских военнослужащих. В марте 2019 в Минобороны сообщили о гибели еще троих военных